Compromís también se rompe en Sant Joan: cada edil vota distinto a los presupuestos

Sorpresa en Sant Joan d'Alacant. Compromís se ha roto en el municipio justo en un momento clave: cuando se votaba el documento más importante, los presupuestos municipales.

El portavoz, Joan Ramon Gomis, ha votado en el pleno extraordinario de este viernes en contra de las cuentas, mientras que la otra edil de la formación, Velia Planelles, se ha abstenido.

Gomis ha dejado clara la fractura en el partido de izquierdas y al inicio de su intervención ha afirmado que "ahora habla el otro Compromís".

Sin objetivos

Ha defendido que el "no" cuenta con el aval de la ejecutiva del partido, que por mayoría tomó la decisión. "No hay objetivos claros de qué pueblo queremos, gobernado de manera irregular y poco transparente y poco democrática", ha indicado Gomis.

Por su parte, la otra pata de Compromís ha acusado al PP de "mala gestión", con impagos de facturas a empresas y proveedores y trabajadores a los que no se garantiza el cobro de nóminas.

No obstante, Planelles ha justificado la abstención por "responsabilidad y sentido común para desbloquear la situación".

El pleno de aprobación de los presupuestos continúa a la espera de la votación definitiva para saber si el PP los saca adelante.

La crisis de Compromís a nivel autonómico llevó hace unos meses a que la diputada de Més en el Congreso, Águeda Micó, diera el salto al grupo mixto, mientras que Alberto Ibáñez (Iniciativa) se quedó con Sumar.