Del 7 al 12 de septiembre Mutxamel vuelve a sentir la emoción de sus Fiestas de Moros y Cristianos

Las calles de Mutxamel volverán a vestirse de historia, música y pólvora del 7 al 12 de septiembre, con la celebración de sus Fiestas de Moros y Cristianos en honor a la Mare de Déu de Loreto, declaradas de Interés Turístico Autonómico. Este año, la cita reunirá a más de 3.500 festeros, además de miles de visitantes que cada septiembre se acercan para sumergirse en una experiencia única y profundamente arraigada en la identidad local.

Las fiestas de Mutxamel son una de las expresiones más auténticas del patrimonio cultural valenciano. La primera referencia escrita sobre su celebración data de 1843, aunque su origen se hunde mucho más atrás en las raíces agrícolas y religiosas del municipio. Desde entonces, generación tras generación ha mantenido viva esta herencia que hoy se ha convertido en seña de identidad colectiva. En el centro de todo se encuentra la Mare de Déu de Loreto, patrona de la localidad y símbolo espiritual de unos festejos que, más allá de la devoción, representan unión, convivencia e identidad para todo el pueblo.

El arranque festero tendrá lugar el domingo 7 de septiembre con el esperado Pregón de Fiestas desde el balcón del Ayuntamiento

Durante seis intensos días, Mutxamel se convierte en escenario vivo donde las once comparsas, cinco moras y seis cristianas, desfilan y visten sus calles de luz, color y sonido que cautiva a vecinos y visitantes.

El arranque festero tendrá lugar el domingo 7 de septiembre con el esperado Pregón de Fiestas desde el balcón del Ayuntamiento que este año oficiará la comandante de la Guardia Civil, Adriana Tostón. Tras este inicio vibrante, el martes 9 se vivirán los actos dedicados a la patrona con la Ofrenda de Flores y la procesión por las calles del municipio, en un día que combina fervor religioso y sentimiento popular.

Mutxamel volverá a vestirse de historia del 7 al 12 de septiembre. / Héctor Fuentes / 5

El miércoles 10 será uno de los momentos más esperados, con la Entrada de Moros y Cristianos. El jueves 11 llegará con un nuevo desfile matinal y con las embajadas en el castillo, protagonizadas por los Contrabandistas y el bando moro, además de la guerrilla de arcabucería en la avenida principal y la siempre divertida Retreta nocturna, en la que el humor y la creatividad de las comparsas contagian al público.

El viernes 12 será el turno de la embajada cristiana junto a los desfiles y la emotiva entrega de banderas en el Ayuntamiento, antes de una espectacular mascletà nocturna que pondrá fin a los actos oficiales. El sábado 13 quedará reservado para el tradicional Día de los Borrachos, jornada de convivencia en las barracas en la que se refuerzan los lazos festivos entre comparsas y amigos.

Las fiestas de Mutxamel son una de las expresiones más auténticas del patrimonio cultural valenciano. / Héctor Fuentes

Un sentimiento compartido

El alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, ha subrayado que «Las Fiestas de Moros y Cristianos de Mutxamel son mucho más que una recreación histórica; son un sentimiento compartido que nos identifica como pueblo. Estamos trabajando con ilusión y constancia para conseguir que esta celebración sea reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Es el reconocimiento que merece el esfuerzo de miles de mutxameleros y mutxameleras que hacen posible, año tras año, esta cita con la historia, la pólvora y la hermandad».

Ha remarcado también que «este 2025 será también especial para la comparsa Piratas que cumple su 75 aniversario, que se suma a otros hitos recientes como el 150 aniversario de los Contrabandistas, el 125 aniversario de los Moros del Cordó y el centenario de Els Pacos, efemérides que no solo celebran la trayectoria de estas comparsas, sino que enriquecen el relato colectivo de Mutxamel como cuna de tradición festera».

El miércoles 10 será uno de los momentos más esperados, con la Entrada de Moros y Cristianos. / Héctor Fuentes

La concejala de Fiestas, María Loreto Riera, ha querido destacar asimismo que «los boatos que acompañarán este año a las comparsas que ostentan las capitanías, Contrabandistas por el bando cristiano y Els Pacos por el bando moro han sido elaborados de forma artesanal entre amigos, familias y festeros de las propias comparsas, lo que demuestra que la fiesta es, ante todo, un símbolo de hermandad y unión.

Además, muchos de ellos incorporan pinceladas históricas de nuestro municipio y referencias a lugares emblemáticos, lo que aún resalta más el amor por Mutxamel que se exalta en esta festividad».

Riera también ha querido poner en valor «la creación de la nueva comparsa Andaluces, que este año desfilará por primera vez en Mutxamel, muestra de que la fiesta está viva y en constante crecimiento. Es un motivo de orgullo y una alegría ver cómo nuevas comparsas se suman y enriquecen nuestra historia festera».

El Ayuntamiento de Mutxamel aprovecha para invitar a vecinos y visitantes a sumarse a una experiencia única que combina historia, cultura, música, pólvora y devoción.

Los cargos festeros junto al alcalde, la concejala de Fiestas y el presidente de la Comisión de Moros y Cristianos en el «berenar fester». / INFORMACIÓN

Programa de actos

Domingo 7 de septiembre. Alborada

23:45 h: Salve a Nuestra Señora La Mare de Déu de Loreto en la Iglesia Arciprestal «El

Salvador». A continuación, desde el balcón del Ayuntamiento Pregón de Fiestas.

Seguidamente actuación de la Sociedad Musical «L’Aliança» y disparo de fuegos artificiales. Al finalizar, inauguración de la Verbena popular en la Avenida Carlos Soler, 64.

Martes 9 de septiembre. Fiesta de La Virgen de Loreto

11:15 h. Ofrenda de Flores a Nuestra Señora La Mare de Déu de Loreto, que partirá desde el Castillo. A continuación, Solemne Misa.

14:00 h: Mascletà en la Avenida de España.

20:00 h: Solemne Procesión con la Imagen de Nuestra Señora La Mare de Déu de Loreto

Al finalizar, Verbena popular en la Avenida Carlos Soler, 64 y Barraca popular en el Parque de El Canyar de les Portelles.

Miércoles 10 de septiembre. Día de la Entrada de Moros y Cristianos

08:00 h: Diana.

09:30 h: Desfile desde el Ayuntamiento hasta el Templo Arciprestal.

10:00 h: Solemne misa por los festeros difuntos y en Honor a Nuestra Señora La Mare de Déu de Loreto

11:30 h: Entrada de Bandas de Música Avenida Carlos Soler.

19:00 h: Gran Desfile de la Entrada Avenida Carlos Soler. Al finalizar, Verbena popular en la Avenida Carlos Soler, 64 y Barraca popular en el Parque de El Canyar de les Portelles.

Jueves 11 de septiembre. 2º Día de Fiesta

07:30 h: Desayuno Festero en la plaza del Ayuntamiento.

08:00 h: Diana por las Bandas de Música y Comparsas.

11:30 h: Desfile Matinal de las Comparsas y Bandas de Música desde el Paseo de la Constitución. Seguidamente dará comienzo la Embajada de los Contrabandistas en el Castillo.

17:30 h: Guerrilla-Tiradores de ambos bandos. Av. Carlos Soler. A la finalización de la

guerrilla en las puertas del Castillo, dará comienzo la Embajada del Bando Moro.

20:00 h: Desfile de las Comparsas desde las puertas del Castillo.

00:30 h: Retreta. Desfile humorístico de todas las Comparsas. Al finalizar, Verbena Popular en la Av. Carlos Soler, 64 y Barraca Popular en el Parque de El Canyar de les Portelles.

Viernes 12 de septiembre. 3º Día de Fiesta

07:30 h: Desayuno Festero en la plaza del Ayuntamiento.

08:00 h: Diana por las Bandas de Música y Comparsas.

10:30 h: Guerrilla-Tiradores de ambos bandos. A la finalización de la guerrilla en las puertas del Castillo, dará comienzo la Embajada del Bando Cristiano.

12:30 h: Desfile Matinal de todas las Comparsas y Bandas de Música partiendo desde el Castillo hasta el Mercado.

19:30 h: Desfile de las Comparsas. A la finalización del desfile, y en la puerta del Ayuntamiento, se procederá a la Entrega de Banderas. Al finalizar, Verbena Popular en la Avenida Carlos Soler, 64 y Barraca Popular en el Parque de El Canyar de les Portelles.

01:00 h: Mascletà Nocturna, en Calle Juan XXIII.

Sábado 13 de septiembre. Tradicional Día de los Borrachos

Día de descanso. Los festeros se reunirán en sus barracas, donde se celebrarán los actos típicos de este día.