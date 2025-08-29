La piscina municipal de Xixona, cerrada: conoce el excremental motivo

No es la primera piscina ni, por lo que parece, será la última. Los actos vandálicos en las piletas consistentes en tirar excrementos al agua se han convertido en una desagradable costumbre en los últimos veranos en muchos municipios de la provincia y del resto del país.

Xixona no se ha librado. El Ayuntamiento ha comunicado a través de Facebook que la piscina del polideportivo permanecerá cerrada "como mínimo" durante 24 horas por labores de desinfección. El motivo no es otro que se han encontrado heces en el agua.

Fue un usuario de la instalación el que dio la voz de aviso a los trabajadores de que veía "unos elementos" en el agua. Al ir a comprobarlo, se encontraron con "trocitos de heces" flotando. Por ello, procedieron a desalojar la piscina y a su cierre.

Calor

El Ayuntamiento ha pedido perdón por las molestias ocasionadas a los cientos de vecinos que utilizan la pileta, en especial en estos días de calor.

Este verano también ocurrió una situación parecida en Banyeres a principios de julio, cuando unos vándalos tiraron hasta un contenedor de basura, lo que obligó a cerrar las instalaciones para llevar a cabo una limpieza y desinfección del agua.

También urbanizaciones de la provincia han tenido que cerrar este verano sus piscinas por la presencia de excrementos en ellas, lanzados por gamberros.