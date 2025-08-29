El PP de Sant Joan salva los presupuestos gracias a la izquierda y la extrema derecha

El PP de Sant Joan d'Alacant ha conseguido aprobar los presupuestos de 2025 tras tres años prorrogados. Y lo ha hecho merced a la bancada de la oposición a un lado y otro del espectro político, que ha salvado a los populares.

El PSOE y Vox se han abstenido, junto con una de las ediles de Compromís, mientras que el portavoz de esta última formación, Joan Ramon Gomis, ha votado en contra. En este último caso, se escenifica la crisis entre los dos concejales, como ya ocurre a nivel autonómico.

El presupuesto aprobado en el pleno extraordinario celebrado este viernes es de 32,7 millones de euros, el mayor en la historia del Ayuntamiento, pero la cantidad viene dada por los ingresos que el gobierno local prevé obtener de la venta de una parcela municipal en Nou Nazareth por valor de cuatro millones de euros.

La gestión ha sido excelente en los últimos años y este presupuesto recoge las inversiones necesarias" Santiago Román — Alcalde de Sant Joan

Para el alcalde, Santiago Román, las claves de las cuentas son que están incluidas "las inversiones que necesita el municipio, con un presupuesto récord de ingresos y gastos".

Los partidos de la oposición han justificado el sentido de su voto en la "responsabilidad con los vecinos" y para que el municipio no siga con la parálisis en la que lleva instalado" desde hace meses por el "desgobierno" del PP.

La primera en intervenir ha sido la edil de Compromís Velia Planelles, quien ha recordado la situación que atraviesa el municipio por el "bloqueo" del Ayuntamiento, con impagos de facturas a empresas, falta de garantías para el cobro de nóminas o los intereses de demora.

"No malgasten, distribuyan el dinero pero no lo aumenten por perpetua campaña electoral" Velia Planelles — Edil de Compromís

"Trabajen con responsabilidad, no malgasten, distribuyan el dinero pero no los aumenten por perpetua campaña electoral", ha espetado a los populares.

Mejoras sociales

Para la concejal, la "mala gestión" ha provocado un "descontento generalizado", pero ha optado por la abstención por "sentido común, responsabilidad y política de altura" con el fin de avanzar en políticas que supongan mejoras en medio ambiente y en el ámbito social y cultural.

A continuación, ha llegado el turno del portavoz de Compromís, que ha subido un punto las críticas a los populares, a los que ha acusado de carecer de "un modelo y de objetivos claros" sobre el Sant Joan del futuro.

"No están pensados para el pueblo, son improvisados, niegan el futuro, no se avanza a un modelo eficiente" Joan Ramon Gomis — Portavoz de Compromís

Gomis ha recordado que el alcalde ha traído los presupuestos municipales para su aprobación tras tres prórrogas, cuando la ley obliga y en pleno agosto, a cuatro meses de que acabe el año y a menos de un mes de la celebración de las fiestas grandes.

Patrón preocupante

El portavoz ha incidido en que se necesitan "como el agua unos buenos presupuestos", pero no es el caso de los presentados al pleno, con unos ingresos que muestran "un patrón preocupante", con unos impuestos "que benefician a quienes más tienen", sin políticas culturales ni líneas medioambientales y que se basan en la venta de la parcela citada.

Para Gomis, "no están pensados para el pueblo, son improvisados, niegan el futuro, no se avanza a un modelo eficiente", por lo que ha explicado que la asamblea del partido ha decidido votar "no".

Tras esta intervención, llegaba el turno de Vox. Para que al PP le saliesen los números, ya necesitaba la abstención o el "sí" de los ultras o los socialistas, de manera que la tensión subía.

La portavoz de la extrema derecha, Gema Alemán, también se ha mostrado muy crítica con el PP y ha estado de acuerdo con Gomis en que los ingresos son "meras previsiones" y el alcalde debería estar trabajando en los presupuestos de 2026.

Enmiendas a la basura

Alemán ha leído las 31 enmiendas que ha presentado su partido, las cuales apenas una ha sido aceptada, la de reducción de la partida para publicidad institucional.

En la línea argumental que sigue el partido a nivel nacional, ha reprochado que no se elimine lo que considera "gasto superfluo y que se sigue despilfarrando en ideología", que no es otra cosa que ayudas económicas para mujeres, igualdad o lgtbi.

Pese a ello, también por una cuestión de "responsabilidad política e institucional", han decidido no bloquear los presupuestos, pese a que "los vecinos no pueden seguir así". En ese momento, el PP ha respirado tranquilo.

Los ingresos son meras previsiones y hay un gasto irresponsable que no elimina gastos superfluos" Gema Alemán — Portavoz de Vox

El PSOE, por su parte, ha recalcado que los presupuestos llegan "tarde y mal, con fecha de caducidad", y ha condicionado el sentido del voto a que el alcalde se comprometiera a traer un nuevo documento antes de enero de 2026. Román ha recogido el guante y ha respondido que

La portavoz del PSOE, Esther Donate, ha lamentado que el municipio haya estado, a su juicio, paralizado, "con calles sucias, aceras rotas, parques en malas condiciones y vecinos que sufre la incompetencia" de la gestión de los populares.

Al igual que a los otros portavoces, la venta de la parcela no ha convencido a los socialistas, que han considerado que "no se puede gobernar con parches", a golpe de modificaciones de crédito, sino que requiere "de un proyecto de ciudad y una planificación".

"Nos abstenemos por responsabilidad, porque no queremos que el municipio siga paralizado y sin rumbo" Esther Donate — Portavoz del PSOE

En cualquier caso, ante esta "situación de parálisis", Donate ha puesto al PSOE como ejemplo de salvador del municipio. "Hemos trabajado duro y ejercido presión y al PP no le ha quedado otra salida" que presentar los presupuestos, que han incluido hasta 17 propuestas del partido del puño y la rosa.

"Nos abstenemos por responsabilidad, no por darle un cheche en blanco ni para aplaudir su gestión ni porque su forma de trabajar lo merezca, sino porque no queremos que el municipio siga paralizado y sin rumbo", ha explicado la edil socialista, que ha dejado claro que han sido el "salvavidas" del presupuesto.

El alcalde, el último en intervenir, ha agradecido tanto las enmiendas como las abstenciones de los partidos de la oposición, que han hecho posible la aprobación del documento económico.

A continuación, ha endurecido el tono y ha reprochado a Gomis que haya sido el único que no ha presentado propuestas y su voto sea "no", a Vox que trajera "un panfleto elaborado que vendrá de Madrid" y al PSOE que los proveedores no han cobrado "por su voto en contra".

La parcela y los caracoles

Sobre la parcela, ha resaltado que en ella se van a construir 89 viviendas de protección pública y que el dinero recaudado se va a invertir en el municipio, "pero a lo mejor una parte de Compromís prefiere que allí haya caracoles", y ha recordado que el PSOE pensó en 2022 en donarla al Consell de Ximo Puig.

A los socialistas les ha afeado que se llamasen salvavidas "porque con la abstención de Vox tenemos los votos suficientes".

Además, ha recordado la gestión "excelente" de los populares en los últimos años, con un remanente de seis millones de euros, un millón de euros de deuda y diversas inversiones.