El plan de ayudas de la Diputación: +Cerca... o más lejos de los municipios de Alicante

La Diputación de Alicante inyectará cerca de un millón de euros en nueve municipios de la comarca de L’Alacantí y en Tibi a través del Plan +Cerca, un programa provincial de ayudas económicas.

Pese a esta cantidad, el PSOE considera que esta aportación es una "tomadura de pelo" y que cada año llegan menos dinero a los pueblos y ciudades.

Este programa inversor, que la institución ha elevado económicamente hasta superar los 15 millones de euros, introduce un nuevo criterio de distribución con el que se refuerzan las ayudas a los municipios de la provincia de menos de mil habitantes, que son los que acaparan la mitad de la cuantía.

La modificación de las bases ha propiciado, asimismo, ampliar hasta finales de agosto el plazo para presentar sus solicitudes, según explica la Diputación en una nota de prensa.

Tabla con las ayudas aprobadas / INFORMACIÓN

El diputado de la comarca y edil de Sant Joan d'Alacant, David Aracil, responsable del área de Innovación y Gestión Documental de la institución provincial, ha destacado que el Plan +Cerca permitirá a los ayuntamientos de L’Alacantí "disponer de fondos para cubrir gastos como el acondicionamiento, mejora o mantenimiento de parques y jardines, espacios deportivos, piscinas municipales o consultorios médicos, entre otras infraestructuras".

El plan atiende las necesidades de las localidades que disponen de un presupuesto más ajustado y menor número de habitantes" David Aracil — Diputado de Innovación y Gestión Documental

La prioridad de la Diputación, ha añadido Aracil, es "atender las necesidades de las localidades que disponen de un presupuesto más ajustado y menor número de habitantes".

En este sentido, ha puesto como ejemplo La Torre de les Maçanes, un municipio que, con solo 744 habitantes censados, percibirá 207.080 euros frente a los 187.000 del año pasado.

Prioridades

Este paquete de ayudas, según ha trasladado el diputado, que asciende en la L’Alacantí a 897.500 euros, permite a los consistorios "decidir el destino de dichos fondos según sus necesidades y prioridades, un hecho que demuestra la sensibilidad de la institución provincial a la hora de propiciar que el dinero llegue cuanto antes a las arcas municipales".

Por otra parte, el diputado ha lamentado que la reactivación de las reglas fiscales por parte del Gobierno central "está impidiendo" a la Diputación y al resto de entidades locales "utilizar sus ahorros para cubrir servicios y dar respuesta a las demandas de los ciudadanos".

"Es una tomadura de pelo, venden a bombo y platillo lo que es un tijeretazo" Isabel López — Diputada provincial del PSOE

Por ello, ha reclamado al Ejecutivo central "que flexibilice la regla de gasto y que apruebe cuanto antes los Presupuestos Generales del Estado", regla de gasto que impulsó en un primer momento el ministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro.

Pero para lo que el PP supone una mejora, para el PSOE es una "tomadura de pelo", explica la diputada provincial y alcaldesa de Xixona, Isabel López.

La regidora reprocha a los populares que quieren "vender a bombo y platillo" unas ayudas en las que "han metido la tijera". Como ejemplo, el municipio turronero pasa de percibir 264.000 euros en 2024 a 62.000 euros en 2025.

Del PP y del PSOE

El recorte afecta a municipios grandes y pequeños y de todo el espectro político. Así, Sant Joan o Mutxamel reciben 62.000 euros frente a los 225.000 o los 232.000 euros del año pasado.

Por su parte, San Vicente del Raspeig y El Campello también contarán con 62.000 euros, pero es que vienen de cobrar 264.000 euros en 2024.

En los pequeños municipios, Aigües pasa de 156.000 a 85.000 euros, Busot pasa de 175.000 a 134.000 y Agost pasa de 230.000 a 62.000.

López, además, carga contra la "herencia" de Carlos Mazón en la Diputación, por su "mala gestión" por la que la Diputación no está adherida al fondo de cooperación local.