El Campello presenta sus capitanías con un homenaje a su pasado marinero

El Campello dio este sábado el pistoletazo de salida a su año festero con la tradicional presentación de capitanías, un acto que este 2025 ha tenido un marcado carácter emotivo y simbólico. Bajo el título “Bona Marea”, la gala rindió homenaje a las gentes del mar, en especial a las mujeres rederas, y puso en valor el pasado marinero del municipio, hilando espectáculo, memoria y tradición.

Organizado por la Junta Festera de Moros y Cristianos en colaboración con el Ayuntamiento, el acto reunió a más de un millar de personas en el Parque Central, convertido en escenario de una cuidada puesta en escena en la que no faltaron la música festera con la participación de la banda L’Harmonía de Alicante y la Colla Larraix de El Campello, cuerpos de baile, nanos i gegants, senyeras, muixeranga y todo el protocolo festero.

La ceremonia arrancó con el pasacalle desde la sede de la Junta Festera hasta el parque, donde una sirena marítima rompió el bullicio para anunciar el inicio oficial del evento. Allí esperaban los cargos festeros salientes y entrantes, autoridades locales, representantes de todos los sectores cívicos del municipio, efectivos de seguridad, el vicepresidente de UNDEF, Julián Fernández, y vecinos de todas las edades que abarrotaron las 1.200 sillas dispuestas, los caminos de acceso e incluso los muretes de las zonas verdes.

Homenaje al mar y sus oficios

El espectáculo de este año giró en torno a la identidad marinera de El Campello, con una escenografía centrada en las redes de pesca y los oficios tradicionales. Desde la representación inicial de las mujeres rederas tejiendo hasta la proyección de imágenes históricas y los números coreográficos, el acto fue un canto visual y emocional al legado de aquellos que forjaron el carácter del pueblo mirando al horizonte.

Las coreografías sobre el pasado marinero de la localidad marcaron el punto diferencial de la gala / INFORMACIÓN

Además, la gala sirvió para conmemorar el 40 aniversario de la creación de la Junta Festera, encargada de organizar los Moros y Cristianos junto al consistorio. Con ese motivo, fueron homenajeados todos los expresidentes de la entidad: Juanjo Berenguer (actual alcalde), José Carlos Carratalà, Juan Francisco Garberí, Josep Antoni Ramírez, Josep Palomares, Mari Carmen Pérez, David Alavés, Juan Francisco Belmonte, Antonio Ramón Ramos, Vicent García, Cristian Palomares, Àngela Sanz y Marga Sebastiá.

En los discursos institucionales, tanto el presidente actual de la Junta, Alejandro Sánchez, como el alcalde, Juanjo Berenguer, destacaron el carácter colectivo de las fiestas y su valor como patrimonio inmaterial que va más allá del espectáculo. “Nuestras fiestas no son solamente lo que pasa en la calle… Son una escuela de vida”, afirmó Sánchez.

Por su parte, Berenguer, primer presidente de la Junta en 1985, recordó con emoción los orígenes del proyecto: “Con más ilusión que medios, un pequeño grupo de amigos decidimos embarcarnos en lo que hoy es una de las señas de identidad más queridas de El Campello”. Ambos tuvieron palabras de recuerdo para los festeros fallecidos durante el último año, lo que provocó una sentida ovación entre los asistentes.

Conociendo las capitanías de 2025

Durante la presentación se dieron a conocer los cargos de este año. Por el bando cristiano, representando a la comparsa Marinos, ejercerán como capitanes Toni Moñinos y Alejandra Vilaplana, con Pepe Bernabé como ambaixador y Carla Rubio como banderera. Por el bando moro, perteneciente a la comparsa Marrocs, ostentarán las capitanías Pedro Tarancón y Clara Tarancón, con David Gomis como ambaixador e Inés Oncina como banderera.