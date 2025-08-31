El secreto de los radares del túnel de Sant Joan que toca el bolsillo

Casi 150 multas diarias de media en el túnel de Sant Joan d'Alacant de la A-70 en los primeros siete meses de 2025. Son más de 30.000 sanciones a cargo de los dos radares que operan en este tramo de la circunvalación de Alicante. Lo que se traduce en al menos 3 millones de euros en sanciones.

Y hay un secreto ahora desvelado: hay cuatro cabinas, pero solo dos dispositivos de control de velocidad, que van rotando cada muchos meses, algo que hasta ahora no había trascendido. Y con el cambio realizado en septiembre de 2024, pasando a ubicarse en la salida de ambos sentidos, se han puesto las botas.

El radar de salida del túnel en dirección Alicante, que lleva más de 20.000 multas en solo siete meses / ALEX DOMINGUEZ

Así, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno de Alicante y la Jefatura Provincial de Tráfico, en los siete primeros meses del año el dispositivo ubicado en la salida del túnel en dirección Alicante, en la boca sur (punto kilométrico 8,4), ha contabilizado 20.466 infracciones por exceso de velocidad, lo que quiere decir que ha impuesto una media de 97 multas diarias.

A ello hay que sumar el otro dispositivo, ubicado en la salida en dirección València, en la boca norte (punto kilométrico 6,5), que ha contabilizado 10.410 multas en ese mismo periodo de tiempo.

Más multas en siete meses que en todo 2024

Así, entre ambos dispositivos emplazados ahora en las bocas de salida, suman más multas en siete meses (30.876) que en todo 2024 (29.414). Y aún quedan por contabilizar cinco meses más de 2025.

En este tramo la velocidad está limitada a 80 kilómetros por hora, un cambio brusco respecto a los 120 km/h a los que se puede circular antes y después. Y aunque en el listado de radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) aparecen como operativos los cuatro, lo cierto es que solo funcionan dos al mismo tiempo, que se van rotando, por lo que el conductor no sabe cuál está activo.

100 euros de multa

Y la multa más frecuente es de 100 euros por ir en el margen de 81 a 110 km/h, aunque con la bonificación por pronto pago se queda en 50 euros. Por encima de 110 km/h, la sanción se incrementa incluyendo pérdida de puntos y pudiendo alcanzar hasta los 600 euros en los casos más graves.

El radar en la salida del túnel en dirección Alicante lleva en solo siete meses más de 20.000 infracciones detectadas

Por ello, los dos radares del túnel han recaudado entre enero y julio al menos 1,5 millones de euros, aunque desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se insiste en que no hay un afán recaudatorio, sino que lo se busca es un efecto disuasorio y de concienciación entre los conductores, para que así respeten los límites y se mejore la seguridad vial, sobre todo en un punto que sufre una gran saturación de tráfico, sobre todo en horas punta.

Desde la Subdelegación del Gobierno han confirmado esta semana que la instalación de control de velocidad en los túneles de Sant Joan "consta actualmente de cuatro cabinas y dos cinemómetros, con una homologación que permite la rotación de dichos cinemómetros entre cada cabina, por lo que, normalmente hay dos cabinas funcionando, salvo que un equipo esté averiado o sometido al preceptivo proceso metrológico de homologación".

Un mejor control

Y es que han destacado que "con este método se consigue un control de tipo estadístico sobre un mayor número de ubicaciones, maximizando la eficiencia del sistema". Esta rotación se hace de acuerdo con un plan preestablecido.

Los dispositivos del túnel han impuesto sanciones por valor de al menos tres millones de euros desde enero con el cambio de ubicación

Fuentes de la Jefatura Provincial de Tráfico han explicado que en 2023 los dos radares estuvieron operativos en tres ubicaciones, en 2024 en las cuatro cabinas -el cambio se realizó en septiembre, pasando de estar en las entradas a las salidas, y en 2025 se han mantenido, al menos hasta este verano, en las salidas de los túneles.

"El sistema de rotación de cinemómetros no solo multiplica la eficacia de los controles, sino que también permite optimizar los recursos públicos, garantizando que cada cabina cumpla con su función preventiva y disuasoria" Juan Antonio Nieves — Subdelegado del Gobierno en Alicante

Con respecto a posibles ventajas de la opción “a la salida” frente a la opción “a la entrada”, desde Tráfico han destacado que la primera "garantiza con mayor efectividad que la circulación en el interior del túnel se hace a velocidad controlada, con la consiguiente mejora tanto en seguridad vial como en cuanto a control de emisiones".

Según ha señalado el subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, este tipo de actuaciones “reflejan el compromiso del Gobierno con la seguridad vial y con la reducción de emisiones contaminantes en nuestra provincia”.

Y es que Nieves ha apuntado que “el sistema de rotación de cinemómetros no solo multiplica la eficacia de los controles, sino que también permite optimizar los recursos públicos, garantizando que cada cabina cumpla con su función preventiva y disuasoria”.

Los radares menos respetados de la provincia

Según los datos de la DGT de 2024, en la provincia de Alicante se ubican 2 de los 50 radares menos respetados de España, y los dos en esta A-70 que circunvala la capital y que va de El Campello a Elche.

El que registró más infracciones en Alicante fue el ubicado en el punto kilométrico 27,4, a la altura del Parque Empresarial de Elche, con 15.432 multas. Una cifra que se queda corta comparada con las que acumula ya en 2025 uno de los radares del túnel de Sant Joan.

El radar situado en la entrada al túnel en sentido València, uno de los 50 menos respetados de España en 2024 / ALEX DOMINGUEZ

Y el segundo radar alicantino incluido en esta lista es el ubicado en la entrada al túnel de Sant Joan en dirección València (punto kilométrico 8,6), todo un clásico que suele frecuentar esta lista, con 14.170 multas en solo siete meses, porque en septiembre rotó.

Dos de los cincuenta radares menos respetados de España se ubican en la A-70

Según los datos de la Jefatura Provincial de Tráfico, la lista de los 10 radares de la provincia de Alicante con más infracciones detectadas en 2024 la completan el ubicado en la salida del túnel de Sant Joan de la A-70 en dirección València con 7.589 sanciones (punto kilométrico 6,5), en solo cuatro meses, de septiembre a diciembre, cuando se realizó la rotación; y lo siguen el ubicado en la N-332 a la altura de La Vila Joiosa-Finestrat con 7.579 (punto kilométrico 141); el de la N-332 en Guardamar del Segura con 4.978 sanciones (km 70,9); y también en la N-332 a la altura de El Verger con 4.526 (km 203,2).

De los otros cuatro que completan la lista tres están en la A-70: el del túnel de Sant Joan en la salida en dirección Alicante con 4.001 (km 8,4); el otro en la entrada al túnel en dirección Alicante con 3.654 multas (km 6,3); y el ubicado a la altura del enlace con el aeropuerto de Alicante-Elche con 3.194 (km 22,5).

Por último, figura el radar de la CV-91 en Daya Nueva con 2.620 infracciones. Así, seis de los diez radares menos respetados de la provincia están en la A-70.