Asaltan viviendas en San Vicente aprovechando que los dueños están en las piscinas

Los ladrones se las saben todas. Esta vez les ha tocado a los vecinos de El Pino Holandeses Boqueres de San Vicente del Raspeig sufrir este verano intentos de robo en sus viviendas.

Los asaltos se produjeron todos en la misma semana y los malhechores aprovechaban que los dueños estaban en sus piscinas bañándose para entrar en las casas e intentar llevarse sus pertenencias, explica el presidente de la asociación vecinal, Jose Emilio Moya.

Las casas en las que entraron, cinco, son chalés individuales, unos al lado de otros, que tienen la pileta en la parte de detrás. Así, los presuntos ladrones entraban por delante mientras los propietarios iban a darse un baño.

"El susto no nos lo quita nadie, es una sensación de inseguridad" Jose Emilio Moya — Presidente de la asociación vecinal

Moya explica que fueron sorprendidos por los dueños y huyeron sin llevarse nada, "pero el susto no nos lo quita nadie", asegura el dirigente vecinal.

Por ello, pidieron una reunión con el concejal de Seguridad, Adrián García, para abordar la "creciente sensación de inseguridad" existente entre los vecinos de la zona.

Área infantil que hay en el parque de la zona de Pino Holandeses Boqueres / INFORMACIÓN

Por su parte, el concejal ha asegurado que mejorar la seguridad en el municipio "siempre ha sido una de nuestras prioridades" y así se lo expuso a los vecinos de la partida El Pino Holandeses Boqueres en el encuentro que mantuvieron el mes pasado.

Compromiso

En esa reunión, el edil cuenta que se atendieron las reivindicaciones y propuestas de los vecinos, al tiempo que mostró su compromiso de reforzar la seguridad en la zona con una serie de medidas a corto y medio plazo.

"Mejorar la seguridad siempre ha sido una de nuestras prioridades, y así lo hemos hecho" Adrián García — Edil de Policía

La más inminente fue el incremento de la vigilancia en la zona, "como actualmente se está haciendo". Otra iniciativa "muy importante" es el cumplimiento del convenio de colaboración con el Ministerio de Interior, a través de la Secretaría de Estado, para coordinar los recursos con la Guardia Civil que es el cuerpo encargado de la seguridad ciudadana en el municipio.

"La aplicación de este convenio dotará a nuestra Policía Local de la información y las herramientas necesarias para saber dónde y cuándo actuar en cualquier zona del municipio, sobre todo a la hora de las labores de prevención", recalca García.

Con la Guardia Civil

De hecho, unos días más tarde de dicha reunión, el concejal mantuvo un encuentro con el mando de la Guardia Civil de San Vicente para conocer de primera mano la situación de la zona de Boqueres, en la parte norte del municipio, "y así poder planificar las actuaciones que ya se están llevando a cabo".

Por otro lado, los vecinos recibieron información sobre los pasos que el equipo de gobierno del PP y Vox está dando para que el proyecto de las cámaras en todo el municipio, sobre todo en las entradas y salidas, "sea una realidad cuanto antes y una solución a corto y medio plazo".

Este proyecto, incide el edil de Vox, "nos permitiría reforzar considerablemente las labores de vigilancia en zonas y pedanías diseminadas como esta", situada en la carretera de Castalla, poco antes de llegar a la del Pozo San Antonio.

Santa Isabel

No es la única zona del municipio que reclama más presencia policial. Vecinos del barrio de Santa Isabel pidieron en julio al gobierno municipal más medidas de vigilancia en una reunión celebrada con el concejal de Seguridad, Adrián García; con el comisario jefe de la Policía Local y el inspector, jefe accidental de la Comisaría del Distrito Norte de la Policía Nacional en Alicante, dado que el barrio se encuentra en la zona adyacente al término municipal de la capital provincial.

Durante ese encuentro, García informó a los vecinos de que se iba a "intentar prestar una atención más específica en el barrio que incluye la presencia de más operativos y agentes de policía y someter a estudio futuros proyectos de seguridad que se irán dando a conocer".

El concejal se comprometió también a mantener un calendario de visitas periódicas en el barrio “para abordar desde el área de Seguridad problemas que se vieron directamente con algunos vecinos en los que se ha empezado a trabajar”.