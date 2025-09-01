El Consell suprime de un plumazo el autobús de Xixona que llevaba a estudiantes a Alicante

Se han matriculado, pero no saben si van a poder llegar a clase. El Consell ha suprimido de un plumazo el autobús de estudiantes que les llevaba desde Xixona hasta la Universidad de Alicante y a los institutos de centros formativos.

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha tomado la decisión sin previo aviso al Ayuntamiento turronero, que se ha encontrado de la noche a la mañana con que se ha privado al municipio de este servicio especial dirigido a estudiantes.

El autobús, hasta ahora, salía en horario lectivo de Xixona a Alicante sobre las siete de la mañana y volvía a las tres de la tarde.

Es un servicio específico, con un precio especial, para el alumnado y que lleva años en funcionamiento. Pero para el curso 2025-2026 que empieza el 8 de septiembre la conselleria ha decidido quitarlo, con lo que son más de 40 estudiantes los perjudicados.

Misiva

La conselleria únicamente ha enviado una carta al Ayuntamiento en la que le comunica que se ha suscrito el contrato de emergencia para la prestación del servicio público de transporte de viajeros, que empieza este mismo lunes.

En la misiva adjuntan un documento con los horarios, que "pueden sufrir ajustes durante los primeros días de prestación del servicio y se mantendrán actualizados" en la página web del operador, que es https://movilidad.vectalia.es/rutas/.

El autobús funciona desde hace años, no se trata de que sea rentable sino de que haya servicio" Isabel López — Alcaldesa de Xixona

La conselleria, asimismo, pide al gobierno local que dé la máxima difusión de estos horarios "entre sus ciudadanos y a ser posible también por la página web de su ayuntamiento".

El equipo de gobierno, desde que ha tenido conocimiento de la supresión del autobús para estudiantes, está realizando gestiones con la conselleria para intentar que reconsidera su postura y el día 8 los alumnos tengan su autobús.

INFORMACIÓN ha preguntado a la conselleria el porqué de la decisión de suprimir el bus para estudiantes y no habérselo notificado al Ayuntamiento, pero no ha recibido respuesta.

Aumento de demanda

La alcaldesa de Xixona, la socialista Isabel López, asegura que no ha habido un descenso de peticionarios, al contrario, cada vez hay más demanda y de lo que se trata es "de conseguir que haya servicio, no se ha de buscar rentabilidad".

La regidora ha mostrado su malestar tanto por la falta de comunicación por parte de la conselleria como por la falta de soluciones para mantener un autobús que funciona "desde hace años de manera automática y sin que se tuviese que solicitar".

El municipio turronero, por contra, recupera las conexiones con Alcoy y Tibi y tiene más frecuencias con Alicante

La Generalitat comunicó la pasada semana que había aumentado las conexiones y los horarios de frecuencias de los autobuses interurbanos de la concesión CVA-023 y CVA-015 en la provincia de Alicante.

Desde el 1 septiembre entran en funcionamiento estas mejoras en las dos redes de autobús interurbano de la provincia: la antigua concesión CVA-023, que desde ahora se llamará el Bus del Vinalopó, y la concesión CVA-015, que ahora será La Nueva Alcoyana.

Conexiones

Estos servicios, que impulsa la Generalitat y operan empresas del grupo Vectalia, ofrecerán "más líneas, mejores frecuencias y una mayor conectividad" a los municipios de Alicante.

La Nueva Alcoyana es la actualización del servicio de autobús que, con nueve líneas regulares, une el triángulo Alcoy/Cocentaina, Villena y Alicante.

Mapa del nuevo servicio / INFORMACIÓN

En el caso de Xixona, la buena noticia, reconoce la alcaldesa, es que hay más horarios, más llegadas directas a Alicante y también vuelve a tener conexión con Alcoy e, incluso, con Tibi.

Algunas de las localidades atendidas por esta red serán Ibi, Castalla, Xixona, Mutxamel, Villena, Sant Joan d'Alacant o San Vicente del Raspeig, así como algunos importantes centros de servicios públicos como la Universidad de Alicante o el Hospital de Elche.

Línea directa Alicante-Alcoy

Entre las novedades de esta red destaca la nueva línea directa entre Alicante y Alcoy que, sumada al resto de conexiones entre las dos ciudades mediante otras líneas, implica un incremento de 16 a 26 expediciones diarias entre ambos municipios en los días laborables. Los sábados el servicio se verá incrementado de 9 a 18 expediciones.

La Nueva Alcoyana también ofrecerá diferentes rutas hacia el Hospital de Sant Joan y la Universidad de Alicante. En total, serán tres las líneas que unirán Alcoy, Ibi, Tibi, La Torre de les Maçanes y Xixona con el centro hospitalario; y otras dos líneas que conectarán la Universidad de Alicante con municipios como Alcoy, Ibi, Onil o Castalla.

Además, también contará con servicio de transporte a la demanda, en este caso en la localidad de Tibi, en concreto, hacia la Urbanización Terol.