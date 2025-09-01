Las Reinas de las fiestas de Sant Joan tienen ya sus vestidos... atención a los colores

Uno de los secretos mejor guardados cada año que se acercan las Fiestas Mayores de Sant Joan d'Alacant ya ha sido desvelado: los colores de los trajes oficiales que lucirán las Reinas y Damas del Cristo 2025 son cobre, banana, rosa dior y berry.

La Comisión de Fiestas del Cristo de la Paz ha presentado y entregado los trajes regionales oficiales a las tres niñas y cuatro jóvenes que ostentarán el cargo durante todo el ejercicio festero.

Los vestidos, con el calzado y complementos, se mostraron al público que acudió al vestíbulo de la Casa de Cultura, en un acto celebrado el fin de semana donde intervinieron el alcalde de Sant Joan, Santiago Román, y la presidenta de la Comisión de Fiestas, Juliana Giner.

Las Reinas y Damas, junto con el alcalde, delante de los trajes / INFORMACIÓN

Los siete trajes que lucirán las máximas representantes festeras de Sant Joan han sido confeccionados en el taller de la indumentarista Conchi Beneyto. Para su elaboración se ha utilizado un tejido raso de Vives y Marí, bordado en realce con metal y color.

Los trajes están bordados con un diseño exclusivo para las representantes de las Fiestas Mayores de Sant Joan.

Para los vestidos de las Damas de Honor Infantiles 2025, Rim Marouf y ⁠Paola Rosa Bian se ha seleccionado un color cobre con bordado en plata y flores en color naranja.

Bordados

Las Damas de Honor 2025, Vera Muñoz, Lucía Gosálbez e Irene Bernal, lucirán un color banana con bordado en plata y flores en tonos granates y rosas.

Por su parte, la Reina infantil de las Fiestas 2025, Paloma Moreno, portará un traje en color rosa dior bordado con flores en diferentes tonos de marrón y tres metales de oro.

Las Reinas y Damas, junto a sus trajes / INFORMACIÓN

Mientras, la Reina de las Fiestas del Santísimo Cristo de la Paz 2025, María Soler, lucirá un traje en color berry con flores bordadas en magenta y tres tipos de metales de oro en realce.

Los delantales y manteletas, realizados con puntilla de guipur, están bordados con hilo plateado para las Damas de Honor y bordados con hilo en dos tonos dorados para las Reinas de las Fiestas.

Aderezos

Los aderezos son modelo siglo XVIII elaborados en Valencia por el orfebre Ortiz Cincelador. Están compuestos por peineta, rascamoños, ahorcador, camafeo, broche, rosario y escapulario.

Respecto a los abanicos, han sido elaborados en el taller de Superarte, elaborados en madera de danta con la marca de abanico español artesano, y llevan el nombre de cada representante pintado a mano con motivos florales de su traje.

El acto finalizó con la firma de las Reinas de las Fiestas y sus Damas de Honor en el Libro de Honor de las Fiestas Mayores de Sant Joan. Unos cargos que lucirán unos trajes oficiales con los colores y bordados que más brillarán en las inminentes Fiestas del Cristo de Sant Joan 2025: cobre, banana, rosa, berry, plata y oro.