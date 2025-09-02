Fallece un motorista en un accidente de tráfico en El Campello
El suceso se produjo la noche del lunes en la carretera N-332
Un motorista ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera N-332 en el término municipal de El Campello.
Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), a las 22:15 horas del lunes se alertaba de un accidente de moto. El CICU movilizó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico solo pudo confirmar el fallecimiento del motorista, de 26 años y nacionalidad extranjera.
El suceso se produjo, por causas que se investigan, en el punto kilométrico 120 de la carretera nacional 332 a la altura de El Campello. Fuentes de la Guardia Civil de Tráfico indicaron que la víctima perdió el control de su vehículo y se salió de la vía, sufriendo lesiones que le causaron la muerte.
