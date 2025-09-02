La millonaria contrata de la basura de San Vicente ya tiene ganador

El contrato de mayor cuantía económica de San Vicente del Raspeig ya tiene ganador. La mesa de contratación del Ayuntamiento ha admitido la oferta que ha presentado Prezero para la gestión de la limpieza viaria y la recogida y transporte de residuos sólidos urbanos del municipio.

El gobierno local recibió ocho propuestas de empresas y UTES y los técnicos han considerado que Prezero es la que ha presentado la mejor en relación calidad/precio. La mercantil se ha hecho con la contrata por 84,9 millones de euros por un periodo de diez años.

El Ayuntamiento sacó a licitación el servicio por un presupuesto inicial de 9,3 millones de euros para cada ejercicio que, durante los 10 años de duración del contrato, se elevaban a 93,3 millones de euros.

Prezero ha entregado ya tanto la documentación requerida como la garantía y el siguiente paso es que el equipo de gobierno de PP y Vox lleve la adjudicación al pleno para su aprobación.

Valores anormales

La oferta económica no figuraba ni entre la más baja ni entre la más cara y ninguna mercantil presentó valores anormales o desproporcionados.

Prezero es también quien gestiona la planta de basuras de Piedra Negra de Xixona, donde San Vicente deposita los residuos.

En su oferta, puso sobre la mesa mejoras como el incremento de la bolsa de servicios extraordinarios, tanto de recogida de residuos como de limpieza viaria, o la construcción y servicio de recogida y mantenimiento de un punto verde, ambas sin coste para el Ayuntamiento.

"Se van cumpliendo los plazos para la adjudicación de un nuevo contrato que se adecúe y dé respuesta a las necesidades reales del municipio" Pachi Pascual — Alcalde de San Vicente

Según recogen los documentos publicados en la plataforma de contratación del estado, la mercantil también ofertó un aumento de la frecuencia del servicio de limpieza de zonas verdes, plazas y zonas ajardinadas a todos los domingos del año, así como el incremento del refuerzo de la limpieza de manchas en pavimentos en las ubicaciones de los contenedores, pasando de cinco meses a todo el año, también sin coste para el Consistorio.

Otra de las mejoras introducidas correspondió al servicio de limpieza con brigada multitarea en domingos y festivos en el turno de tarde, pasando de cuatro meses a todo el año.

El contrato de limpieza viaria y recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, el más jugoso de San Vicente, lleva prorrogado desde el año 2020 y va por su séptima moratoria.

Una prórroga tras otra

La primera prórroga fue en junio de 2020 y, desde entonces, se han ido aprobando en junio y noviembre de 2021, en noviembre de 2022, en noviembre de 2023, en noviembre de 2024 y en junio de este 2025.

Esta fue también por seis meses y el objetivo es que sea la última vez que se prolongue el contrato y para enero Prezero se haga cargo de la gestión.

El alcalde, Pachi Pascual, ha celebrado "que se vayan cumpliendo los plazos" para la adjudicación de un nuevo contrato "que se adecúe y dé respuesta a las necesidades reales del municipio de más de 60.000 habitantes que somos ahora".

El primer edil ha destacado que "es un gran paso" para la mejora y modernización de los servicios. Pascual ha adelantado que esta adjudicación se llevará al próximo pleno extraordinario de septiembre y, a partir de ahí, se abrirá un periodo de exposición pública.

Un proceso de años

El proceso ha sido farragoso y ha llevado años, por lo que el alcalde ha remarcado su agradecimiento "a todos los empleados municipales que han hecho lo posible por sacar adelante este nuevo contrato en el menor tiempo y poniendo de su parte una gran dedicación e interés".

Por su parte, el concejal de Servicios Urbanos, Antonio Díaz, en la misma línea, ha avanzado que si todo va según lo previsto, el nuevo servicio podrá entrar en vigor "en unos meses, acabando así con una etapa difícil por las limitaciones generadas por no disponer de todos los recursos necesarios, a pesar de los esfuerzos realizados por mejorar la gestión".