A la espera de la nueva contrata, arrecian las quejas vecinales sobre suciedad en San Vicente

El equipo de gobierno de San Vicente del Raspeig llevará al pleno extraordinario el lunes 8 la adjudicación a Prezero del nuevo contrato para los servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria.

Mientras, a la espera de que cristalice esta aprobación y se active el proceso para la empresa se haga cargo de la gestión en las próximas semanas, las quejas ciudadanas por el servicio actual se han incrementado en el verano.

En concreto, una veintena han entrado por registro en los últimos quince días en partidas y barrios del municipio, según el PSOE, que lamenta que el alcalde, Pachi Pascual, "no se haya preocupado de atajar estos problemas".

El grupo municipal socialista ha criticado la "inacción" y "pasividad" del equipo de gobierno de PP y Vox ante las quejas en materia de limpieza, mantenimiento y recogida de residuos que se han registrado durante los meses de julio y agosto .

El disputado voto

Los socialistas recuerdan que el PP prometió en campaña electoral en 2023 atajar con un plan de choque estas situaciones y acudió a todos los barrios y partidas "para pedir el voto a cambio de algo que nunca cumplió".

El PSOE considera que el alcalde utilizo esta situación "para recoger votos y ahora ha abandonado a estos residentes, ha demostrado que a su equipo de gobierno no le interesa los barrios y partidas más allá de usarlas electoralmente".

Los problemas más graves se han localizado, según las quejas que han hecho llegar los vecinos y vecinas por registro, en el Pozo San Antonio, El Pino Holandeses y Zona Norte de San Vicente. También ha habido denuncias por "falta considerable" de baldeo y mantenimiento de contenedores en la avenida de l’Almassera y la Huerta.

Igualmente, el principal partido de la oposición sostiene que "lo único" que han hecho PP y Vox es una "redistribución" de los servicios de limpieza para doblar esfuerzos en el centro urbano y, después, dejar de lado las inmediaciones, partidas y barrios. "Este verano ha sido un claro ejemplo de la gestión en materia de limpieza" del alcalde, zanja el PSOE.

Peor servicio

A todo esto se une el tasazo de la basura, por el que los vecinos pagarán el doble este año. "El recibo de la basura se ha multiplicado por dos en el municipio, pero el servicio es peor que hace dos años. La localidad está más sucia que nunca y, sin embargo, los vecinos y vecinas pagan por una prestación inexistente", zanjan.

Como ha informado este diario, la mesa de contratación del Ayuntamiento ha admitido la oferta que ha presentado Prezero para la gestión de la limpieza viaria y la recogida y transporte de residuos sólidos urbanos del municipio.

El gobierno local recibió ocho propuestas de empresas y UTES y los técnicos han considerado que Prezero es la que ha presentado la mejor en relación calidad/precio. La propuesta contempla una nueva etapa de gestión para un periodo de 10 años por un importe global de 85 millones de euros, 8,5 millones anuales. Esta cifra está por debajo de la contemplada en el pliego de condiciones, que marcaba como límite 93,3 millones de euros.