La matrícula sobrevenida ocupa (y preocupa) en la vuelta al cole en San Vicente

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ultima los preparativos para el inicio del curso escolar de 2025/26 con un encuentro convocado por la concejal de Educación, Melania Llopis con los directores de todos los centros de infantil y primaria del municipio y representantes de la inspección educativa y de los sindicatos del sector.

Llopis ha confirmado que el principal tema abordado en la reunión ha sido la coordinación desde la comisión de escolarización de las matrículas sobrevenidas del alumnado de Infantil y Primaria y, a partir de la semana próxima, se estudiará también la situación en ESO y Bachillerato.

La edil ha destacado "el volumen de alumnado" que llega desde otros municipios y provincias e incluso desde otros países, "para los que tenemos que buscar las mejores opciones de escolarización con celeridad a través de estas comisiones de trabajo, que se repetirán a lo largo de este mes para dar una respuesta ágil y eficaz" a las demandas de las familias de San Vicente.

Puesta a punto

En la reunión, a la que también ha asistido el alcalde, Pachi Pascual, la concejala de Educación ha detallado que, durante el verano, desde el Ayuntamiento se han realizado más de dos centenares de mejoras y reparaciones para la puesta a punto de los centros educativos del municipio antes del inicio del curso escolar 2025-2026, que dará comienzo el próximo lunes, 8 de septiembre.

Según ha explicado la edil, con ayuda del Taller de Empleo impulsado desde la concejalía de Empleo y Desarrollo Local, se han realizado "todas las mejoras necesarias que nos han ido indicando desde los propios centros de estudios, una labor que vamos a continuar durante todo el curso de la mano de la comunidad educativa".

Entre las actuaciones, se han llevado a cabo desde el 20 de junio hasta finales de agosto diferentes trabajos de pintura en los colegios Bec de L’Águila, Santa Isabel, La Almazara y Reyes Católicos. También se han efectuado trabajos de mantenimiento en los centros Jaume I, Miguel Hernández, La Huerta, Azorín, Raspeig, Victoria Kent, Juan Ramón Jiménez, Santa Isabel y Reyes Católicos.