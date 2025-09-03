Sorpresa y expectación en El Campello: nacen 92 tortugas bobas de madrugada

La población de tortugas de la especia Caretta Caretta del Mediterráneo español es, desde esta madrugada, un poco más alta. A medianoche (exactamente a las 00:50 horas), la Policía Local de El Campello, Centro de Coordinación de Emergencias y expertos de la Universidad de Valencia y el Oceanogràfic de València se movilizaron tras recibir una llamada ciudadana comunicando el nacimiento de "muchas tortugas" en el arenal de Carrer la Mar, una playa urbana y muy concurrida.

La movilización arrancó con el 112, que contactó con el turno de noche de la Policía Local, cuyos agentes fueron los primeros en llegar al lugar indicado, muy próximo a uno de los chiringuitos de esa playa, explican fuentes municipales.

La sorpresa fue tan grande como emocionante para los policías, que comprobaron "un número elevado" de pequeñas tortugas dispersas por el arenal, ejemplares que recogieron e introdujeron en una caja de cartón (sobre una cama/base de arena).

Una agente con una tortuga / INFORMACIÓN

Siguieron en todo momento las instrucciones que recibían del investigador de la Unidad de Zoología Marina del Instituto Cavanilles de la Universitat de València (UV) Jesús Tomás, que posteriormente se hizo cargo de los ejemplares rescatados, un total de 67, de la especie Caretta Caretta, comúnmente conocida como tortuga boba, protegida por todas las instituciones europeas.

Liberadas

La nidada la componían 98 huevos, 92 de ellos eclosionados, lo que significa que 20 ejemplares ya habían alcanzado el mar. Los particulares que encontraron inicialmente el nido liberaron otras cinco crías en el agua antes de la llegada del dispositivo técnico.

El balance se completa con cuatro huevos con desarrollo embrionario (tres en fase tardía y uno en fase temprana) y dos huevos sin polo, es decir, sin posibilidades de desarrollo, según las mismas fuentes.

Con todos los animales recogidos y a buen resguardo, la noticia se extendió pronto entre la comunidad científica y asociaciones vinculadas al medio ambiente, de forma que en la playa de El Campello se personaron voluntarios de diversas asociaciones, como Asamblea Climática, científicos de la Universidad Politécnica de Valencia y un representante del Ministerio de Transición Ecológica.

Un policía local de El Campello, en la playa donde aparecieron las tortugas / INFORMACIÓN

Cinco de esas tortugas recién nacidas están ya en el Oceanogràfic de València para formar parte del programa de Head Starting, que permite criarlas en condiciones seguras hasta alcanzar un tamaño que incremente sus posibilidades de supervivencia en el medio natural. El resto, una vez catalogadas y examinadas, fueron liberadas en el mar por los expertos.

La zona donde nacieron las tortugas fue inmediatamente protegida por cintas para evitar que los usuarios de la playa accedieran a ella, hasta que los expertos han comprobado que no existen otros nidos.

Una de las tortugas / Marc Domenech

Según señala el Oceanogràfic, se confirma un nuevo récord de nidificación de tortugas en la Comunidad Valenciana, que ya alcanza 12 puestas en lo que va de verano. El proceso fue realizado por el equipo de la Fundación Oceanogràfic, en colaboración con la Generalitat Valenciana y la Universitat de València.

Características de la especie

La Caretta Caretta pasa la mayor parte de su vida en el mar y en aguas costeras poco profundas. Rara vez sube a la costa, con excepción de breves visitas de las hembras para excavar nidos y depositar sus huevos.

Habita en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, además del mar Mediterráneo, que es una especie de "guardería" de estos ejemplares. Las principales zonas de desove del Mediterráneo son Grecia, Chipre, Turquía y España.

La boba es la tortuga con caparazón duro más grande del mundo. Los adultos tienen un peso medio entre 80 a 200 kilogramos, y una longitud de 70 a 95 centímetros. Al nacer miden apenas 4,6 centímetros, y pesan unos 20 gramos. La incubación dura alrededor de 80 días, por lo que fue el pasado mayo cuando la tortuga adulta excavó este nido y depositó los huevos.

Un voluntario con una tortuga / INFORMACIÓN

Su caza ha disminuido mucho debido a la legislación internacional que las protege, aunque todavía se consume carne y huevos en algunos países donde no se cumplen las leyes. Existe la falsa creencia que los huevos de tortuga tienen un fuerte componente afrodisíaco, algo que es absolutamente falso.

La conservación de este animal marina requiere esfuerzos de cooperación a todos los niveles. Se trata de una especie vulnerable, según indica la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y está incluida en el catálogo internacional de especies amenazadas.

Campaña de divulgación

Por ello, muchos municipios españoles, entre ellos El Campello desde hace seis años, participan cada año en la campaña de divulgación Tortugas en el Mediterráneo.

Un momento del dispositivo / INFORMACIÓN

Los encargados de activar esta campaña cada verano son la Fundación Oceanogràfic, la Fundación Azul Marino y el Acuario de Sevilla, con el objetivo de poner en valor el ecosistema marino de nuestro litoral y para que la población sea consciente de que en las costas hay tortugas marinas que debemos proteger.

Esta campaña de sensibilización consiste en la colocación de más de 1.700 carteles en mupis de las localidades colaboradoras y en otros soportes físicos con mucha visibilidad. Se plantea de esta forma que la población sepa cómo actuar si encuentran una tortuga con problemas, un nido visible o ejemplares recién nacidos, como ha sido el caso de esta madrugada.

En caso de producirse un avistamiento de tortuga marina, hay que llamar al 112 para así activar la Red de Varamientos, formada por la Universitat de València, Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica y la propia Fundación Oceanogràfic.