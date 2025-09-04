La decisión que toma Xixona tras suprimir el Consell el bus de estudiantes

Quedan unos pocos días para el inicio del curso educativo y la conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio sigue sin explicar los motivos por los que se ha cargado de un plumazo el autobús que llevaba a los estudiantes de Xixona a los centros de FP y a la UA.

Ante la inacción de la conselleria, el Ayuntamiento turronero ha movido ficha para ayudar a los alumnos, más de 45 afectados, y ha decidido poner un autobús.

Pese al gasto económico que supone para el municipio, el Consistorio ha tomado esta iniciativa "porque veíamos que llegaba el lunes y el Consell no daba una solución", con el consiguiente perjuicio para los estudiantes, explica la concejal de Juventud, Ainhoa López.

Solución temporal

El autobús estará disponible durante dos semanas, una solución temporal porque el gobierno local confía en que la conselleria se retracte y recupere el servicio que llevaba años en marcha durante el periodo lectivo.

"No entendemos por qué quitan el bus y por qué conselleria lo comunica a días de que empiecen las clases", lamenta López.

El Ayuntamiento envió un escrito el viernes pasado a la administración autonómica pidiendo que volviera a poner el autobús, pero no han recibido contestación.

Por ello, han insistido y llamado, hasta que han conseguido que el director general de Transportes y Logística de la conselleria, Manuel Ríos, se reúna este viernes en Alicante con miembros de la corporación local.

A la UA y centros de FP

En ese encuentro, le expondran la "imperiosa necesidad" de recuperar el autobús de estudiantes, que en cursos anteriores salía sobre las 6.30 horas de la mañana de Xixona hacia el centro de FP Canastell de San Vicente del Raspeig, la UA y los centros de FP de Alicante Virgen del Remedio, 8 de Marzo y Cavanilles, y volvía pasadas las tres de la tarde.

"Los alumnos y alumnas jóvenes están muy preocupados, es una incertidumbre no saber si tendrán medio de transporte este año", explica la edil socialista.

INFORMACIÓN preguntó el lunes a la conselleria el porqué de la decisión de suprimir el bus para estudiantes y no habérselo notificado al Ayuntamiento, pero todavía no ha recibido respuesta.