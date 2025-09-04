Ya hay fecha para empezar la megaobra que acabará con el espigón de Cala Baeza en El Campello

Ya hay fecha. El lunes 8 de septiembre arrancarán los trabajos de acondicionamiento de Cala Baeza de El Campello, una actuación que permitirá recuperar una zona que arrastra una enorme degradación desde hace décadas por su colmatación y los vertidos de fecales.

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico adjudicó las obras hace dos meses a la mercantil Sociedad Anónima Trabajos y Obras (SATO), una de las constructoras con mayor experiencia en obra marítima y portuaria, por un importe de 2.965.423 euros.

El Ayuntamiento ha anunciado que las obras requieren la utilización de vehículos pesados, de hasta tres toneladas, que afectarán al tráfico rodado de la avenida de Orihuela durante los próximos seis meses, plazo estimado de ejecución de los trabajos.

Estado actual y, abajo, cómo quedará la cala / INFORMACIÓN

El proyecto incluye la eliminación del espigón norte de la cala, así como el acondicionamiento del espigón sur. Se aumentará la superficie de la playa y se creará una senda peatonal.

De esta forma, se regenerará la playa, se protegerá ese tramo costero y se creará un nuevo espacio de esparcimiento ciudadano, con una playa de más de 130 metros de longitud, con una superficie cercana a los 3.000 metros cuadrados y un ancho de 30 metros.

Estudios previos

Antes de comenzar el proyecto, se analizó la problemática existente y se llevaron a cabo una serie de estudios previos, que han permitido alcanzar un conocimiento suficientemente exhaustivo del comportamiento de este tramo de costa.

A partir de ahí se plantearon diversas alternativas para alcanzar los objetivos previstos: regeneración de la playa mediante el dragado de los sedimentos que actualmente colmatan la cala, aportación de arena y acondicionamiento de los espigones existentes, ahora en mal estado de conservación.

La dársena se encuentra aterrada y con escaso calado y su utilización actual es la de resguardo de pequeñas embarcaciones amarradas sin ningún tipo de orden en la dársena.

Dragado

La regeneración de la playa se hará con aportación de cantera y se contempla el dragado del material existente actualmente, de unos 46.709 metros cúbicos. El material dragado utilizable será aprovechado parcialmente como material de aportación para la regeneración de la playa de Cala Lanuza.

En la zona de Cala Baeza se concedió autorización hace más de medio siglo, en 1974, para construir dos espigones convergentes para abrigar esta cala de los embates del mar y favorecer la sedimentación de arenas entre ellos.

El problema fue que tanto los espigones como el encauzamiento sufrieron daños importantes debido a fuertes temporales marinos y crecidas de las escorrentías continentales, sin que estos daños fuesen reparados en modo alguno por el concesionario.

Embarcaciones

Las obras fueron utilizadas finalmente para el fondeo de embarcaciones, aprovechando el abrigo de los espigones, uso que no estaba recogido en modo alguno en la concesión otorgada.

Finalmente, se declaró la caducidad de esta concesión, pero no se ordenó la demolición y restitución de las obras debido a que en ese momento existían varias propuestas para reconvertir este enclave en un puerto deportivo propiamente dicho.

Durante todos los años transcurridos, se fueron consolidando urbanizaciones de viviendas en este tramo de costa, las cuales, dada la distancia, se encuentran totalmente desconectadas de los servicios de saneamiento generales del municipio.