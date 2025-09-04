El patrón y el copiloto de una patera salen a la carrera en El Campello: querían huir en el TRAM

Una patera con cuatro personas ha llegado a las costas de El Campello y, al ser detectadas por las fuerzas de seguridad, el patrón y el copiloto han intentado escapar, llegando incluso a intentar subirse al TRAM.

Los hechos han ocurrido este jueves por la mañana cuando Policía Local y Guardia Civil han tenido conocimiento de una embarcación que estaba intentando realizar un desembarco de migrantes en la zona de la playa del Carritxal, pegada al término municipal de la Vila Joiosa.

Hasta la zona se han dirigido unas dotaciones, que en la cala del Morro Blanc han detectado la embarcación, en la que iban cuatro personas.

La pequeña barca / INFORMACIÓN

De ellas, han bajado dos, que han salido corriendo en dirección hacia la montaña, según fuentes municipales. De momento, no han sido localizadas.

Por la montaña

La lancha motora ha cogido dirección hacia La Vila y en la cala del Carritxal el patrón y el copiloto han desembarcado y también han escapado en dirección a la montaña.

Las fuerzas de seguridad han realizado batidas por la zona del Carritxal y otras calas cercanas. Se trata de una zona de El Campello en la que hay pequeñas calas, una tras otra, con caminos y pequeñas montañas escarpadas.

Al final, el patrón y el copiloto han sido localizados en la parada del tranvía de Cala Piteres, añaden las mismas fuentes.

Se ha procedido a su identificación y la patrulla ha comprobado que eran los mismos que habían bajado de la barcaza, por lo que la Guardia Civil se los ha llevado al cuartel de El Campello.

Remolque

La Policía Local ha realizado el remolque de la lancha, que ha quedado depositada en el puerto del municipio.

A La Vila también ha llegado, prácticamente a la misma hora, una patera con un total de 18 personas a la playa del Xarco.

Efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local han acudido al lugar, de difícil acceso, y también se hallan en el lugar dispositivos sanitarios de ayuda como ambulancias y sin la presencia de Protección Civil que suele montar una carpa y facilita mantas y agua a los inmigrantes, pero sin casi componentes tal como denunció hace unos días a este diario.