San Vicente y El Campello, a la carta para acoger menores migrantes: "Es por incapacidad del Gobierno"

Los cuatro grandes municipios de la comarca de l'Alacantí -sin contar a la capital- han recibido este jueves una carta remitida por la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarena.

En la misiva, la conselleria pide colaboración a los ayuntamientos para acoger a los menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias.

Hasta este jueves, solo habían sido gobiernos de izquierda los que habían recibido la carta, pero ya se ha ampliado más allá de las corporaciones progresistas.

En los cuatro municipios de la comarca gobierna el PP en solitario, menos en San Vicente, donde los populares forman gobierno con Vox.

Informes

El Ayuntamiento de San Vicente, ha informado que será la concejalía de Derechos Sociales, en manos del PP, quien informará a la conselleria de la situación del municipio.

Se traslada la problemática generada por su incapacidad de gestión a las administraciones autonómicas" Ayuntamiento de San Vicente

El gobierno local descarga, eso sí, toda responsabilidad del Consell y mira a Pedro Sánchez. "Cuestionamos que desde el Gobierno central se traslade la problemática generada por su incapacidad de gestión a administraciones autonómicas sin aportar los recursos necesarios", explican fuentes municipales.

En cualquier caso, deja claro que defiende "la solidaridad real y la atención digna a los menores", mismas palabras que llegan desde el gobierno local campellero.

El Ayuntamiento de El Campello incide en sus ataques al Ejecutivo de Sánchez: "Si con todos sus medios, no cumple la sentencia del Supremo y no atiende a los 1.200 menores solicitantes de asilo que ya le corresponden, no puede exigir a la Comunidad Valenciana que asuma responsabilidades que no le corresponden".

Rechazo frontal

El PP campellero reconoce la "difícil situación" por la que atraviesan distintas comunidades autónomas con los problemas de inmigración y comparte la postura del Consell de "rechazo frontal a un reparto arbitrario e inconstitucional que pretende imponer" el Gobierno central, "invadiendo las competencias de las comunidades en materia de protección de menores".

"Si los ayuntamientos del PSOE comparten la postura del Gobierno central, no tendrán problema en ofrecer sus propios recursos" Ayuntamiento de El Campelloo

Para el consistorio, el PSOE ha aprobado una ley "defendiendo sin fisuras" el reparto, pero sin tener en cuenta la situación de los centros "ni exigir el coste real de los mismos".

Por ello, cree que, por coherencia, si los ayuntamientos del PSOE "comparten la postura del Gobierno central y apoyan el reparto, no tendrán problema en ofrecer sus propios recursos para atender a los menores de la manera que merecen".

Mientras, los ayuntamientos del PP son, recalca, "coherentes" con la posición del Consell y, por tanto, "rechazan sumarse a un traslado del Gobierno central que entienden que "es ilegal, está mal financiado y pone en riesgo la atención digna a los menores ya acogidos".