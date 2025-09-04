Tras las tortugas bobas en la playa de El Campello, llega un flamenco... y está herido

Que las playas de El Campello son un polo de atracción para los turistas nacionales y extranjeros es un hecho constatado.

Que también lo sean para los animales no se lo veía venir el municipio, pero así parece por lo ocurrido en los últimos días.

Y es que si la madrugada del miércoles nacieron en el arenal del Carrer la Mar 92 tortugas bobas, el día antes, aunque se ha dado a conocer ahora, fue un flamenco en el que apareció en esa playa, ante la expectación de bañistas.

Sobre la una de la tarde del martes, el socorrista que estaba en la caseta de responsable, Iñaki Gracia, recibió una llamada por radiofrecuencia de un compañero que avisaba de que un ave estaba en el arenal.

El flamenco herido y un socorrista vigilante / INFORMACIÓN

El joven le indicó que mantuviese un perímetro y cuando llegó allí seguía, en la orilla. "En un primer momento, creía que era una cigüeña o un cormorán, pero en seguida vi que era una cría de flamenco", explica Gracia.

El ave estaba herida, tenía un ala rota y se encontraba tumbada en la orilla. Lo que hicieron fue llamar de inmediato al centro de recuperación de animales de Santa Faz, para que vinieran a recogerlo.

Una toalla encima

La cría de flamenco intentó meterse en el agua en varias ocasiones, por lo que optaron por cogerla. Lo hicieron poniéndole el socorrista una toalla encima y envolviéndolo en ella.

Vecinos y turistas, mientras, observaban tanto desde la arena como en el agua el proceso. "No estaban sorprendidos, era más la expectación", indica Gracia.

El socorrista, con la cría de flamenco / INFORMACIÓN

El socorrista esperó hasta la llegada de trabajadores del centro de animales, que se llevaron al flamenco a sus instalaciones para curarlo.

"Llevo varios años en El Campello y es la primera vez que veo aquí un flamenco", asegura Gracia, a quien le ayudó en la tarea de capturar al animal la experiencia que tiene en el trato con animales.

Heridas y rescates

La empresa de socorrismo ha realizado múltiples intervenciones este verano, aunque solo una haya sido la del rescate de animales.

Entre las actuaciones, 773 han sido por picaduras de seres marinos, 104 por heridas y cortes, 18 por bajadas de tensión, lipotimias o mareos y 54 por rescates de personas en el agua.

Las intervenciones con pulseras para personas menores o especiales han sido dos, los traslados en ambulancia tres, la búsqueda de personas desaparecidas otras tres y las consultas médicas 14.