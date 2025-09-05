Cisma en Compromís Sant Joan: Més dice que la edil que se abstuvo en los presupuestos está "deslegitimada"

El cisma en Compromís, con dos de los tres partidos de la coalición, Iniciativa y Més, enfrentados en una lucha intestina de poder, se extiende como una mancha en Sant Joan d'Alacant.

La formación tiene dos concejales en el Ayuntamiento: el portavoz Joan Ramon Gomis, de Més, y Velia Planelles, de Iniciativa.

La aparente relación cordial entre ambos ediles estalló en el último pleno extraordinario, cuando cada uno votó distinto en la aprobación de los presupuestos municipales de 2025.

Así, mientras el portavoz rechazó de plano las cuentas -fue el único de toda la oposición que lo hizo-, Planelles optó por la abstención.

Ahora, Més pasa al ataque y deja al descubierto las grietas en la coalición al señalar directamente a la edil de Iniciativa, a la que considera que está "deslegitimada como voz crítica" en el Ayuntamiento.

En un comunicado, Més muestra su "profundo rechazo" a los presupuestos que presentó el PP, que fueron aprobados de forma provisional -falta el periodo de alegaciones y que vuelva al pleno para el sí definitivo- gracias a la abstención del PSOE, de Vox y, "sorprendentemente", de Planelles.

La formación carga contra el PP por presentar, por primera vez en todo el mandato, unas cuentas el último día hábil de agosto, el pasado 29.

Ingresos y gastos

Y da sus explicaciones: "Quien esté mínimamente familiarizado con la gestión pública sabe que lo más responsable y legalmente recomendable es aprobarlos antes de empezar el año, a partir de un estudio de la ejecución del presupuesto anterior, una evaluación rigurosa de ingresos y gastos, consultas técnicas y consensos con otras fuerzas políticas".

Pero Mes recalca que en Sant Joan "no ha habido nada de todo esto. Estamos funcionando con presupuestos prorrogados desde 2022, sencillamente porque no hay proyecto y porque imposibilita el control democrático al equipo de gobierno por parte de la oposición".

Para la formación la única hoja de ruta del gobierno del PP es "la improvisación constante", presentando unas cuenta hechas "deprisa y corriendo, con partidas de última hora" y con una vigencia real de apenas tres meses.

Desgobernar

Son unos presupuestos, añade el comunicado, "pensados para seguir desgobernando" hasta final del mandato, que se basan en ingresos "dudosos y una apuesta irresponsable para financiarse a través de la venta de patrimonio municipal, especialmente solo público, que es finito y excepcional".

"Su voto rompe con la coherencia de un espacio político que históricamente ha defendido la justicia social", lamentan

Mientras tanto, inciden en la presión urbanística "acelerada", en referencia a las cientos de viviendas en el nuevo barrio de Nou Nazareth, sin que las dotaciones se actualicen al mismo ritmo, servicios "cada vez más precarios, proveedores sin cobrar y un gasto desmesurado en fiestas y saraos", motivos por los que entienden que "esto no es gobernar: es desgobernar".

Por ello, Més muestra su estupor y lamenta "profundamente" la abstención de Planelles, que "ha decidido facilitar la aprobación de estos presupuestos y blanquear la nefasta gestión del PP".

Decisión mayoritaria

Y lo ha hecho pese a la decisión "absolutamente mayoritaria" tomada por la asamblea de Compromís de votar en contra.

Es por lo que consideran que la edil de Iniciativa "se deslegitima como voz critica" dentro del Ayuntamiento. Además, insisten en que su abstención "rompe con la coherencia" de un espacio político que "históricamente ha defendido" el interés general, el valencianismo progresista, el ecologismo y la justicia social.

"El doble voto estaba pactado a nivel del País València, no he hecho nada contra Compromís" Velia Planelles — Edil de Compromís

Por último, Mes deja claro que seguirá trabajando "con responsabilidad, coherencia y desde la proximidad" porque Sant Joan necesita "un futuro pensado, planificado y compartido, y esto solo es posible desde el compromiso real con el pueblo". Y ahí lo deja.

Pacto

Planelles, por su parte, a preguntas de INFORMACIÓN, ha explicado que el doble voto en el pleno estaba "pactado a nivel del País València" y no ha hecho "nada" contra Compromís.

La edil de la rama de Iniciativa ha recalcado que a la política "se viene para ser responsables y no para jugar al partidismo".

Por ello, defiende que no se podía enrocar en la "mala gestión" del PP, sino que tocaba" un ejercicio de responsabilidad" para poder facturas a empresas y proveedores que llevan meses sin abonarse. "Sant Joan no nos lo habría perdonado", ha añadido.

Un pleno, dos ideas

En el pleno celebrado el 29 de agosto, Gomis defendió el "no" a los presupuestos por la falta de "objetivos claros de qué pueblo queremos, gobernado de manera irregular y poco transparente y poco democrática".

Por su parte, Planelles, aunque acusó al PP de "mala gestión", con impagos de facturas a empresas y proveedores y trabajadores a los que no se garantiza el cobro de nóminas, justificó la abstención por "responsabilidad y sentido común para desbloquear la situación".