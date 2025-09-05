Herida una mujer al caer con su parapente en Agost
La lesionada por politraumatismo fue trasladada al Hospital Doctor Balmis
Una mujer de 39 años ha resultado herida tras sufrir una caída mientras hacía parapente en Agost, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
El aviso del suceso se recibió el jueves a las 18:15 horas y hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico asistió a una mujer de 39 años por politraumatismo.
Ambulancia
Posteriormente, la herida fue trasladada al Hospital General Doctor Balmis de Alicante en la ambulancia de soporte vital avanzado.
En los últimos meses, se han producido varios accidentes con parapente en la provincia. El último fue en agosto, cuando dos hombres de 32 y 59 años resultaron heridos tras sufrir una caída en el barranco del Palomaret, en el término municipal de Petrer, una zona muy frecuentada por los aficionados a este deporte aéreo.
