Tira un sofá en mitad de un camino en El Campello y es cazado: que prepare el bolsillo

Los incívicos siguen a su aire, tirando escombros y enseres donde les da la gana, sin respeto por el medio ambiente. En El Campello el último caso ha sido descarado: en medio de un camino y al lado de un cartel que prohíbe expresamente verter basuras y escombros.

Ahora bien, no se va a ir de rositas y va a tener que rascarse el bolsillo: 300 euros de multa.

Los hechos tuvieron lugar el miércoles por la tarde, una hora antes de la caída del sol. "Creyéndose en la más absoluta impunidad, pero ha resultado absolutamente lo contrario, y el paseíto infractor le va a costar lo suyo, por conducta incívica con alevosía y daño al medio ambiente", según fuentes municipales.

Colaboración

Gracias a la colaboración ciudadana, la Policía Local de El Campello ha podido identificar y localizar al infractor: un hombre que iba acompañado y que accedió con una furgoneta cargada de enseres viejos a la partida rural Oñate.

Allí, justo en mitad de un camino y, "para más burla", a los pies de un gran cartel que deja bien clara la prohibición de verter basuras y escombros en el paraje, "ni cortos ni perezosos descargaron el vehículo" y dejaron tirados los enseres viejos, entre los que destacaba un sofá de color azul intenso, según las mismas fuentes.

Partes del sofá tirado ante un cartel que informa de la prohibición de verter escombros y basuras / INFORMACIÓN

La colaboración de los vecinos de la zona ha sido fundamental para cazar al infractor, al que el jueves se identificó y localizó. La Policía Local ha dado con la respuesta más adecuada: 300 euros de multa.

La matrícula

La Policía Local asegura que es "complicado" identificar a estos infractores cuando eligen parajes alejados del casco urbano para realizar los vertidos ilegales. "No podemos tener un agente en cada camino, cada calle, cada plaza… y por eso es muy importante que los ciudadanos se impliquen y nos llamen en el momento que observan estas situaciones. En este caso, los comunicadores facilitaron matrícula y otras pruebas irrefutables, con las que ha sido posible abrir expediente sancionador e imponer la multa", añaden fuentes municipales.

Las conductas incívicas son acciones que afectan la convivencia, con intención deliberada en casos como éste, de agredir un entorno natural. Son ciudadanos irrespetuosos, a los que poco importa el resultado de sus acciones.

El Ayuntamiento recuerda que existe un servicio de recogida de enseres en el municipio, que funciona de lunes a sábados. Es tan sencillo como llamar a los teléfonos 965631282 o 900102575, reseñar el lugar de residencia y depositar los enseres junto al contenedor más cercano para que los operarios, ese mismo día, los recojan por la noche, con un límite de dos bultos por cita, que deben dejarse junto en la calle entre las 21:00 y las 22:00 horas.