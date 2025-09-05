Vox de San Vicente no tensa la cuerda como en Alicante con acoger a migrantes

Vox ha tensado la cuerda en el Ayuntamiento de Alicante por el acogimiento de menores y ha amenazado al gobierno de Luis Barcala: "Si no se rechaza públicamente, se acabaron los pactos".

En San Vicente del Raspeig, por contra, donde los ultras gobiernan en coalición con el PP, la cuerda no está tan estirada. Aunque Vox se opone "firmemente" a la acogida de migrantes en el municipio, el pacto no corre peligro de romperse.

El grupo municipal sanvicentero, en un comunicado, carga contra el Gobierno central por lo que considera una "irresponsabilidad" la intención de trasladar "inmigrantes ilegales" a la Comunidad Valenciana.

Decreto

Vox recuerda que el pasado 27 de agosto se publicó el decreto que establece la capacidad de alojamiento de los menores para cada autonomía. En ese documento, se establece que la Comunidad Valenciana debe tener capacidad para acoger a 1.767 personas que serán trasladados desde Canarias.

"Si partimos de que la Comunidad tiene acogidos en la actualidad a 481 menores, a un coste medio de unos 200 euros diarios por cada menor (según datos del propio Consell), implica que en las próximas fechas el gobierno de Sánchez podrá trasladar hasta 1.286 más", incide el grupo ultra, que añade que de completarse el cupo establecido "el coste de acogimiento de los menas ascendería a más de 106 millones de euros al año".

Vox en las Cortes Valencianas ya advirtió al presidente, Carlos Mazón, "de los problemas" que la decisión de Sánchez puede ocasionar a los valencianos, "problemas que exceden de lo económico pese el elevado coste de manutención que generan".

Crisis

En este punto, la formación de ultraderecha recuerda que abandonó los gobiernos regionales por la negativa de los populares oponerse a la acogida de inmigrantes ilegales.

Pero no va a llegar tan lejos en San Vicente y asegura que, "como parte del gobierno municipal, nos opondremos con todos los medios a nuestro alcance" a la posible llegada al municipio de migrantes.

"Entendemos que el destino de los menas debe ser el retorno con sus familias de origen o, en caso contrario, la puesta a disposición en la embajada de sus respectivos países para que se hagan cargo de ellos de la mejor forma posible", recalca el comunicado.

De igual manera, Vox exige que ese importe "de unos 200 euros diarios que se estima que se invierte" en cada menor se dedique "a paliar la grave situación económica que atraviesan muchas familias valencianas, entre ellas también sanvicenteras, a las que cada vez les cuesta más acceder a bienes básicos como pueda ser la vivienda".