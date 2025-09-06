El culebrón de la piscina en El Campello ¿llega a su fin?

El serial de la piscina en El Campello parece que llega a su fin. Ya hay empresa adjudicataria para la explotación de las instalaciones, cuyas obras empezaron en 2010 y finalizaron en 2016.

El gobierno local sacó a concurso público en abril la gestión y mantenimiento de la piscina cubierta y las instalaciones deportivas anexas por un periodo de catorce años.

Se presentaron cuatro empresas y la mesa de contratación ha propuesto a Ego Sport Center, S.L, con sede social en Almería, al haber obtenido la mayor puntuación en su valoración, según consta en el expediente publicado en la plataforma de contratación del estado.

Puntuación

La mercantil ha logrado un total de 84,16 puntos por los 62,53 de Arena Alicante, los 52,03 de Servicios Deportivos Rubio y Esatur XXI y los 46,76 de Neo Concesiones.

Ha sido un proceso largo, con subsanación de documentación administrativa por parte de una de las firmas y con igualdad en la puntuación en los criterios evaluables mediante juicio de valor entre la ganadora y la que ha quedado segunda, Arena.

De este modo, el desempate y lo que ha decantado la balanza hacia Ego Sport Center han sido tres mejoras presentadas.

Miles de horas adicionales

Es el caso de la cesión gratuita de calles a favor de los colegios públicos e institutos de El Campello, donde ha ofrecido 2.308 horas adicionales a las exigidas en el pliego, solo 30. Esta cifra es muy superior a la que han presentado las otras tres mercantiles.

La adjudicataria también ha obtenido la máxima puntuación por el número de pases gratuitos de baño libre para plazas sociales ofertados, 501 más de los 40 que marcaba el pliego.

La ganadora del concurso oferta el bono de baño libre de treinta usos por 19,9 euros

La tercera mejora de la mercantil y donde también ha conseguido imponerse a las otras tres rivales ha sido en el precio del bono de baño libre de treinta usos en la piscina, que ha fijado en 19,9 euros.

Ego Sport Center se ha comprometido a abrir el complejo los siete días de la semana, con horario de lunes a viernes de 6:30 a 22:30 horas, sábados de 8 a 21 horas y domingos de 8:30 a 14:30 horas.

En el expediente se incluye un documento aclaratorio del jefe de Servicio de Fomento Económico y Turismo de El Campello en el que considera "adecuadas" todas las ofertas presentadas porque las cuatro empresas demuestran su viabilidad económica financiera y rentabilidad económica.

Al pleno

Tras la propuesta de la mesa de contratación, el siguiente paso será que el equipo de gobierno del PP lleve al pleno para su aprobación la adjudicación del anhelado servicio a la mercantil ganadora. Si es que no hay recursos por parte de alguna de las empresas que se han quedado sin el contrato.

El complejo deportivo, situado en la calle Doctor Francés Xavier Balmis i Berenguer, en pleno centro, consta de piscina cubierta, spa e instalaciones anexas de pádel, tenis y polideportiva cubierta, así como de un parking anejo en superficie.

Las instalaciones han costado unos 6 millones de euros y es considerado el proceso más largo de la historia del municipio: las obras arrancaron en 2010 y la piscina finalizó en 2016, cuando entró ya en fase de pruebas, mientras que las pistas anexas terminaron en 2017.

El primer concurso para licitar la gestión quedó desierto en 2019 al estimar el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales los recursos de dos empresas que quedaron excluidas del proceso, al considerar que la única adjudicataria que quedaba, precisamente Arena Alicante, tampoco reunía los requisitos exigidos en el pliego.