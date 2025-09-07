El microcar ideado en San Vicente para que las mujeres con discapacidad rompan barreras

En una sociedad cada vez más polarizada, en la que las desigualdades por razones de sexo o raza están presentes en muchos ámbitos, la educación desempeña un papel fundamental para lograr la igualdad.

Como dice el refrán, "toda piedra hace pared". La Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa y Grupo Esprinet, puso en marcha este año los Premios Transferencia de Conocimiento de la FP, que ya van por su cuarta edición.

La convocatoria tenía el principal objetivo de visibilizar el talento femenino en los ciclos de Formación Profesional "donde la presencia de mujeres es testimonial". Para ello, se incentivan ideas que ayuden a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial sobre igualdad.

El Centro Integrado Público de Formación Profesional (CIPFP) Canastell de San Vicente del Raspeig, referente en la provincia y con múltiples premios, se apuntó a esta cita. Lo hizo con el proyecto "Impulsando la autonomía para ellas", que nace de su compromiso con la inclusión, la igualdad de oportunidades y la innovación social.

Adaptación de sillas

La idea surgió tras una colaboración previa con la asociación AMFI, en la que el centro participó en la adaptación de sillas de movilidad personal. Aquella experiencia permitió al alumnado conocer de primera mano las dificultades reales que enfrentan las mujeres con discapacidad, especialmente en términos de movilidad, independencia y acceso al empleo.

A partir de ese primer acercamiento, el equipo comenzó a investigar más profundamente estas necesidades, contrastándolas con datos oficiales de la Generalitat Valenciana y el INE. Así surgió la idea de desarrollar un vehículo completamente adaptado: un microcar eléctrico, accesible y seguro, diseñado para promover la autonomía, seguridad y empleabilidad de mujeres con discapacidad física.

Pues bien, han subido al podio y han quedado terceros, solo superados por el CIFP Marítimo Zaporito de San Fernando; el IES Miguel Herrero Pereda, de Torrelavega.

Y eso que la competencia ha sido dura, se presentaron más de 30 propuestas candidatas de centros asociados a FPEmpresa. En total, se han implicado centros de once comunidades autónomas de once familias profesionales.

Entrega del premio / INFORMACIÓN

El prototipo ha sido concebido como una solución técnica y social al mismo tiempo. Su aplicación práctica consiste en proporcionar a mujeres con movilidad reducida un vehículo adaptado que no solo facilita su desplazamiento, sino que rompe barreras estructurales: acceso al trabajo, participación social y protección ante situaciones de vulnerabilidad.

Frente a una tasa de empleo que no alcanza el 28% en este colectivo, una brecha salarial del 14% y graves dificultades para acceder al transporte público, el microcar se presenta "como una herramienta de empoderamiento y libertad", recoge el proyecto presentado.

Como parte del proceso creativo, el alumnado ha diseñado el logotipo e imagen del proyecto bajo el nombre "Solaruedas". Este nombre simboliza la fusión entre energía limpia (solar) y movilidad accesible (ruedas), representando la autonomía, la sostenibilidad y el empoderamiento. "Solaruedas" no es solo un logo, es un mensaje: "La movilidad también es un derecho".

Logotipo del proyecto / INFORMACIÓN

El proyecto se ha desarrollado de forma interdisciplinar, involucrando a varios ciclos formativos. Por un lado, en el curso de especialización en mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos de grado medio han participado los alumnos Kevin Alejandro Melgarejo Villalba, Marivel Denise Ocampo Pekar y Marcos Domingo Esteban.

También han colaborado la alumna en prácticas del ciclo formativo de grado superior de Promoción e Igualdad de Género Lorena Pacetti Alberola, así como las docentes Cristina Picó Escobar y Noelia Moll Juan y la coordinadora del proyecto, Miriam Martínez Cano.

El equipo de trabajo / INFORMACIÓN

Cada estudiante ha tenido un rol activo en la planificación, diseño, construcción, evaluación y difusión del prototipo, trabajando en equipo y desarrollando competencias tanto técnicas como sociales.

Así, identificaron necesidades reales, realizaron el análisis social y propusieron soluciones desde una perspectiva de derechos, género e inclusión, diseñaron y desarrollaron la parte eléctrica y tecnológica del microcar, incorporando soluciones avanzadas de eficiencia y usabilidad, participaron activamente en el diseño y construcción de la estructura física del microcar.

Noelia Moll, profesora de ciclos formativos del CIPFP Canastell, explica que el proyecto ha supuesto para el alumnado "una toma de conciencia real y transformadora sobre las barreras que enfrentan las mujeres con discapacidad física para acceder a un empleo digno".

Prácticas

Así, les ha permitido comprender de forma práctica "cómo la movilidad y la accesibilidad condicionan directamente" la igualdad de oportunidades.

Además, los estudiantes han aplicado conocimientos técnicos en el diseño de un prototipo de microcar accesible, trabajando en soluciones de movilidad sostenible y accesibilidad que responden a necesidades sociales reales.

"Este proceso ha impulsado su compromiso con la inclusión, el trabajo en equipo y la innovación social, demostrando que la tecnología puede ser una herramienta clave para reducir desigualdades de género y discapacidad en el acceso al empleo", recalca Moll.