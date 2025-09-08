Detenido en El Campello por cutre y chapuza: manipuló la matrícula con cinta aislante

Debería querer pasar desapercibido porque estaba buscado por un juzgado, pero ha sido descubierto en El Campello tras una manipulación chapucera de una matrícula.

La Policía Local de El Campello ha interceptado a las 2:30 horas de la madrugada de este lunes un coche que resultó "altamente sospechoso" para el inspector del turno de noche, según fuentes municipales.

El motivo que llamó la atención al agente fue tanto el comportamiento de los ocupantes como la lentitud por la que circulaba por la avenida Germaníes, velocidad que se consideró "anómala".

El vehículo que fue interceptado por la Policía Local / INFORMACIÓN

Al dar el alto, los tres hombres se mostraron "muy nerviosos" ante los agentes que integraban la patrulla, según las mismas fuentes. Finalmente, resultó que los tres investigados tienen antecedentes penales por delitos contra el patrimonio y uno de ellos, precisamente el conductor, estaba reclamado por un juzgado de lo penal de Alicante.

Delito frustrado

Habían manipulado la matrícula del vehículo de forma burda, con cinta aislante negra para simular dos números 8 anulando la numeración real. La intención de manipular la matrícula no era otra que evitar la acción de las cámaras de seguridad y la vigilancia policial, por lo que se considera que se ha frustrado la comisión de algún delito, añaden las mismas fuentes.

En el interior del coche los agentes encontraron e intervinieron sustancias estupefacientes, en concreto cocaína, y todos dieron positivo en el test de droga. El vehículo fue trasladado al depósito municipal, a la espera de localizar al propietario real.