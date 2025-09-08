San Vicente aprueba la megacontrata de basura: 84,9 millones en diez años

"Es el contrato más necesario para mejorar lo que nuestros vecinos consideran el principal problema del municipio". El alcalde de San Vicente del Raspeig, Pachi Pascual, ha definido así la adjudicación del servicio de limpieza viaria y recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, que el pleno del Ayuntamiento ha aprobado este lunes con los votos a favor del equipo de gobierno del PP y Vox, la abstención del PSOE y los votos en contra de los tres concejales de Esquerra Unida-Unides Podem y Compromís.

La mercantil Prezero se ha hecho con la contrata por 84,9 millones de euros por un periodo de diez años, en un proceso al que se presentaron ocho empresas y donde los técnicos han considerado que la elegida es la que ha presentado la mejor oferta en relación calidad/precio.

La concejal de Contratación Lourdes Galiana, ha defendido la adjudicación de un servicio con el que el Ayuntamiento pretende entre sus objetivos incrementar la eficiencia con el máximo nivel de calidad, un uso óptimo de recursos, potenciar la recogida selectiva, evitar desbordamientos en papeleras y contenedores o mejorar la limpieza viaria con atención especial a parques y jardines.

"Cuanto antes comience el servicio, antes tendremos las mejoras" Lourdes Galiana — Edil de Contratación (PP)

Para acometer las mejoras previstas, el gasto anual se incrementará un 72,3% en limpieza, pasando de 2,3 a 4 millones de euros por ejercicio, y un 17,76% en recogida de residuos, que crece desde los 3,77 a 4,4 millones anuales.

Diez años

Galiana ha recordado que el futuro contrato tiene una duración de diez años, prorrogables por nueve meses, un plazo que viene determinado para amortizar las inversiones previstas, que revertirán en el Ayuntamiento sanvicentero sin costes adicionales.

En los próximos días se iniciará un periodo de exposición pública de 15 días, tras el cual se espera poder formalizar el nuevo contrato que reemplazará el actual, que fue adjudicado en 2012 por un periodo de ocho años y se mantiene prorrogado desde 2020.

"Las condiciones no garantizan que San Vicente vaya a estar más limpio en los próximos años" Bruno Radermecker — Edil del PSOE

El PSOE ha mostrado sus dudas con este contrato, con el que considera que se va a "pagar por menos", ya que la plantilla apenas aumenta mientras sí lo hace la población, y se prevé menos maquinaria.

"Nuestra abstención es una advertencia de que este contrato es una hipoteca muy cara, a muy largo plazo, y con unas condiciones que no garantizan que San Vicente vaya a estar más limpio en los próximos años", ha afirmado el portavoz adjunto y concejal del PSOE, Bruno Radermecker.

El edil ha preguntado cómo se explica a los vecinos que van a pagar más del doble en su recibo de la basura -con el tasazo- para tener el mismo personal que hace 13 años y menos máquinas limpiando sus calles. "Nos piden un cheque en blanco sin un informe de cuánto va a subir el recibo de la basura en los próximos años", ha añadido.

Abstención de los ediles del PSOE / INFORMACIÓN

Igualmente, el edil ha criticado la decisión del gobierno local de no reparar la planta de transferencia, una postura que conllevará un sobrecoste de cinco millones de euros en este contrato.

Control del servicio

También ha mostrado sus dudas sobre quién va a fiscalizar la calidad del servicio, pues la plantilla de inspección de este Ayuntamiento es "manifiestamente insuficiente, ¿acaso esperan que la empresa se controle a sí misma?".

El portavoz de EU-Podem, Alberto Beviá, se ha mostrado muy pesimista con la adjudicación y el "no" en la votación ha sido porque no quieren "ser cómplices de algo que tiene todos los condicionantes para fracasar".

"No queremos ser cómplices de algo que tiene todos los condicionantes para fracasar" Alberto Beviá — Portavoz de EU-Podem

Los motivos por los que la coalición está en contra son básicamente cuatro: por un lado, la disminución de unidades de barredoras, que pasan de 11 a 6; por otro, la falta de un estudio técnico económico, que no es preceptivo pero sí necesario, para conocer el impacto sobre el recibo de la basura. "Nos esconden el dato, necesitamos saberlo para conocer si habrá repercusión en la tasa, si variará al alza o a la baja", ha lamentado.

En tercer lugar, no se ha previsto un control y evaluación del servicio desde el primer día, un seguimiento "para garantizar la calidad" y que debería hacer, a juicio de Beviá, personal del Ayuntamiento y no una empresa privada.

Por último, reprocha la falta de trabajadores necesarios para realizar el servicio, ya que el aumento de la plantilla es "irrisorio, ridículo", con dos trabajadores más respecto al contrato de 2012 cuando la ciudad ha crecido de forma considerable. "El gran engaño de este contrato radica en el apartado de personal", ha indicado.

"Con los 84,9 millones, el municipio tiene la obligación a partir de ahora de estar limpísimo" Maribel Morera — Edil de Compromís

Por su parte, la edil de Compromís Maribel Morera, ha lamentado que el conflicto de la limpieza "se ha hecho enorme" y el municipio, con la nueva adjudicación por 84,9 millones tiene la obligación a partir de ahora "de estar limpísimo". Ha justificado su voto en contra en que la formación apuesta por un modelo de gestión directa.

Ante estas intervenciones, la edil de Contratación ha admitido que este contrato "siempre va a traer controversia", pero ha defendido que cuanto antes comience el servicio, "antes tendremos las mejoras".

Galiana ha señalado que el estudio técnico económico "se está ultimando" y en el de control, previsto en el pliego, "se está trabajando".

Permitirá avanzar en los servicios, algo hasta ahora imposible con un contrato del año 2012 caducado desde 2020" Pachi Pascual — Alcalde de San Vicente (PP)

En cualquier caso, la edil ha insistido en la necesidad de renovar gestión de los servicios de recogida de residuos y limpieza porque "si seguimos así se hará un flaco favor a los vecinos San Vicente y da igual el partido político que traiga este contrato, al final lo que se pretende es que se siga el procedimiento con todas las garantías en pro del interés general".

Cinco años caducado

El alcalde ha cerrado el turno exponiendo que la adjudicación en el pleno es un paso "fundamental" que permitirá avanzar en estos servicios, "algo hasta ahora imposible, por muchos ajustes y esfuerzos que se hagan, con un contrato del año 2012 caducado desde 2020".

Pascual ha agradecido la labor de los trabajadores de recogida de residuos y limpieza, algunos de los cuales han asistido como público al pleno, y ha pedido para ellos "medios más adecuados para que puedan hacer bien su trabajo".

También ha reclamado a la empresa que cumpla los estándares de calidad exigidos y ha pedido la implicación y colaboración de la ciudadanía, en lo que se incidirá a través de campañas de concienciación.