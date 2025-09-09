El Campello aprueba los presupuestos... para cuatro meses

El pleno del Ayuntamiento de El Campello ha aprobado este martes, 9 de septiembre, de forma definitiva los presupuestos municipales de 2025, a cuatro meses de que finalice el año. Y lo ha hecho con los votos a favor del equipo de gobierno del PP, que ha necesitado -y conseguido una vez más- del apoyo de Vox.

Toda la bancada de la oposición de izquierdas y progresista, formada por PSOE, Compromís, Per El Campello, Esquerra Unida-Unides Podem y los concejales no adscritos Vicent Vaello y Guadalupe Vidal, han votado en contra, con reproches de falta de participación.

Y es que el PP ha pasado el rodillo y no ha aceptado ni una sola de las 58 alegaciones que han presentado tanto asociaciones vecinales, culturales y animalistas como partidos políticos.

Las cuentas ascienden a un total de 39.144.000 euros, centradas en reforzar los servicios públicos y el mantenimiento de las instalaciones municipales y que cuentan con un incremento en la partida de gastos de personal del 9,6 por ciento respecto a 2024.

Se trata de los cuartos presupuestos que el Ayuntamiento de El Campello aprueba desde 2014, a los que siguieron los de los años 2020 y 2024, todos ellos bajo mandato del popular Juanjo Berenguer, que fue alcalde en el periodo 2011-2015 y de forma ininterrumpida desde 2019.

Los ultras votan "sí" porque las cuentas aumentan el gasto de personal para pagar la cuantía de la carrera profesional

El regidor, precisamente, ha reconocido que "posiblemente, no son los mejores", pero ha añadido que al menos los presentan, no como, ha recordado, es el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Vox ha justificado el "sí" porque las cuentas aumentan el gasto de personal para pagar la cuantía de la carrera profesional y no ha mostrado su preocupación por "las previsiones de ingresos irreales" porque las arcas municipales cuentan con un superávit millonario.

Además, ha presumido de que se están incluidas varias de sus propuestas -que no venían presentadas como alegaciones-, como más plazas de promoción, el parque canino en Albayna, las pasarelas de las playas o la subvención a la Cofradía de Pescadores. "Se pone fin a años de parálisis en el Ayuntamiento", ha expuesto su portavoz, José Manuel Grau, ante la incredulidad del resto de ediles de la oposición.

La izquierda alerta de que el informe de Intervención recoge el incumplimiento de la regla de gasto y estabilidad presupuestaria

El portavoz del PSOE, Yeray Hernández, ha puesto sobre la mesa que el informe de Intervención recoge el incumplimiento de la regla de gasto y estabilidad presupuestaria y ha alertado de ingresos "inflados e injustificados".

Sin participación

El concejal ha lamentado que en las alegaciones, "que son coherentes", se tratan deficiencias técnicas "que comprometen la legalidad de cuentas", pero que el PP no ha querido contar con la participación de la sociedad civil.

Compromís, en la misma línea, ha acusado al PP de presentar un documento económico "para sobrevivir políticamente", pero que solo contienen "propaganda vacía".

Su portavoz adjunta, Cristina Boix, ha asegurado que los presupuestos llegan tarde, son un ejercicio de "improvisación y autoritarismo" y que el proceso de alegaciones es "un decorado" al rechazar toda propuesta ciudadana.

Per El Campello, por su parte, ha rechazado los presupuestos porque entienden que están fuera de tiempo, no se han elaborado en plazo, y cuentan con el informe de Intervención negativo.

El portavoz de EU-Podem, Pedro Mario Pardo, ha cargado con dureza contra el alcalde por lo que considera "imposición y autoritarismo" al no aceptar ninguna de las alegaciones presentadas. "Ni espera ni quiere nada que le proponga esta bancada, es un presupuesto que nace tarde y sin sentido, tapa agujeros, pero los grandes problemas no los resuelve", ha lamentado.

Por último, el edil no adscrito Vaello ha indicado que carecen de una participación real y sí tienen "mucha propaganda", pero en realidad es una "farsa, un maquillaje que no equilibra ingresos ni gastos".

Gastos corrientes

Los gastos corrientes en bienes y servicios se incrementan en un 8,01%, con un total de 19.413.937,98 euros. En este importante apartado se incluyen el mantenimiento integral de colegios, limpieza del municipio, mantenimiento de áreas de juegos infantiles en parques, limpieza de edificios públicos, saneamiento y mantenimiento de estaciones de bombeo de aguas residuales, ayudas a familias desfavorecidas, dependientes, personas en situación de vulnerabilidad y prestaciones de servicios sociales (con más de 800.000 euros), servicio de seguridad en playas (741.000 euros), o los 62.000 euros que se destinan a la recogida de animales y gestión de colonias felinas.

El presupuesto contempla servicios también en materia de educación, como la Escola matinera, aportaciones a las asociaciones de madres y padres y ayudas extraordinarias (160.500 euros), servicio de Escuelas Deportivas, subvenciones a entidades deportivas y deportistas individuales (más de 570.000 euros), ayudas a asociaciones culturales, y aportaciones al consorcio de bomberos, Mancomunidad de L’Alacantí, ecoparques móviles, Instituto de Ecología litoral y los 240.000 euros que se deben transferir al Gobierno Central en concepto de impuestos por los residuos que se generan.