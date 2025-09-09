El Campello sube otros tres impuestos: más millones a las arcas

Subida de impuestos aprobada en El Campello. El PP ha aprobado en el pleno extraordinario celebrado este martes la modificación de tres ordenanzas fiscales que van a suponer una recaudación de más de 2,3 millones de euros.

Y lo ha hecho gracias al apoyo de Vox, que le ha dado los votos necesarios para sacar adelante estos incrementos. El PSOE, Compromís, Per El Campello, Esquerra Unida-Unides Podem y los ediles no adscritos Vicent Vaello y Guadalupe Vidal.

Se trata del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), del de vehículos de tracción mecánica y de la plusvalía aplicable a la transmisión por causa de fallecimiento de terrenos y propiedades inmobiliarias

Con el ICIO, que sube del 3 al 3,5 por ciento, el Ayuntamiento ingresará unos 112.000 euros, mientras que del impuesto de vehículos serán 500.000 euros y de la plusvalía, 1,8 millones.

Tensión

En una sesión tensa, el alcalde, Juanjo Berenguer, ha admitido que se trata de una subida de impuestos, pero ha desvinculado estos incrementos de tasas, que se suman a los del alcantarillado y del recibo de la basura, de la situación económica de los hogares.

"Las dificultades económicas de las familias tienen que ver con el coste de la luz, las hipotecas de los bancos o la cesta de la compra, y ahí tiene que ver el Gobierno central y quienes les apoyan", ha indicado.

El portavoz del PSOE, Yeray Hernández, ha lamentado esta subida "encubierta" que el municipio "no necesita teniendo superávit" y que no hace otra cosa que "ahogar" a los vecinos.

Vox ha justificado su voto favorable en que con estos aumentos "evitamos tener que subir a corto plazo otros impuestos", como el IBI, y que, en el caso del ICIO, son mayores ingresos para el Ayuntamiento que pagarán las constructoras, ha expuesto su portavoz, Jose Manuel Grau.

Compromís ha dejado claro que no pueden dar soporte a la subida de tasas "desproporcionada" que recae sobre los vecinos mientras el PP rechaza la tasa turística.

Tasa turística

"Son casi dos millones y medio más que salen del bolsillo de los vecinos y no quieren poner la tasa a los turistas, que es un euro, son incoherentes e irresponsables", ha asegurado la portavoz, Laia García.

El portavoz de Per El Campello, Paco Toni Palomares, ha reprochado que "lejos de equilibrar las finanzas", la subida supone menos consumo local y afectará al comercio, por lo que es "injusto y contraproducente".

Esquerra Unida-Unides Podem ha subido la tensión con la intervención de su portavoz, Pedro Mario Pardo, que ha acusado al alcalde de mala gestión de los recursos, que "lo carga en la ciudadanía".

Ha recordado que el informe de la interventora indica que hay un exceso de previsión en los ingresos de 2,6 millones, pero el PP "siempre hace lo más fácil, el máximo responsable es el máximo irresponsable".

Actividades comerciales

En el ICIO, se modifican las bonificaciones, que aumentan del 70 al 75% las relativas a la primera implantación de actividades comerciales.

Se mantiene la bonificación a establecimientos hoteleros en un 80% y se introduce una del 50% para las construcciones, instalaciones y obras que incorporen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar.

Por último, se introduce en la correspondiente ordenanza fiscal una bonificación del 50% en el impuesto para las construcciones, instalaciones y obras necesarias para la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos.

Por su parte, la plusvalía se ha modificado ante la necesidad de hacerla más comprensible para los ciudadanos y reordenar los apartados y los artículos que fueran de mejor aplicación.

Descendientes

Desde el punto de vista material, se ha aprobado un aumento del tipo de gravamen hasta el máximo legalmente permitido por la ley, el 30% (al igual que la mayoría de municipios del entorno), pero se modifica en paralelo la bonificación prevista para las transmisiones de terrenos e inmuebles, por causa de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.

Se ha subido así dicha bonificación hasta el máximo legalmente permitido, que es el 95%, estableciéndose como requisito para beneficiarse de esta bonificación el empadronamiento durante al menos dos años.

"De esta forma, eliminamos hasta lo que nos permite la ley el llamado impuesto a la muerte", ha señalado Berenguer.