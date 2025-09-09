Ya es oficial: El PSOE expulsa a quien fue su gran líder en El Campello

Se acabó la larga trayectoria de Vicent Vaello en el PSOE. La comisión ejecutiva municipal socialista ha expulsado definitivamente al que fuera líder del partido, secretario general y candidato en las elecciones municipales y a la que también fue edil socialista Guadalupe Vidal.

La comisión, según un comunicado, toma la decisión basándose en las resoluciones adoptadas por los órganos competentes del PSOE y se fundamenta en el incumplimiento de los estatutos y reglamentos federales del partido, "tras haberse constatado su abandono" del grupo municipal socialista y su paso a la condición de no adscritos en el Ayuntamiento de El Campello.

Con esta medida, el PSOE de El Campello asegura que reafirma su "compromiso con los principios de lealtad, coherencia y respeto" a la organización, así como con la defensa de la representación política "que la ciudadanía depositó en nuestro proyecto".

Como ha venido informando este diario, Vaello fue defenestrado tras una lucha interna con la también concejal y diputada provincial Raquel Marín, quien dio un paso al frente para liderar al partido. El edil decidió en junio abandonar el PSOE, no sin antes poner el ventilador y cargar con dureza contra la formación en la que había militado, a la que acuso da falta de democracia.

No adscritos

Pocos días después, Vidal le acompañó en el camino y anunció que dejaba el PSOE, de manera que también pasó a ser edil no adscrita.

Guadalupe Vidal / INFORMACIÓN

El PSOE de El Campello consideró "inaceptable" que Vaello, que ya estaba suspendido cautelarmente de militancia, tratase de "perpetuarse en la vida política utilizando estructuras del partido al que ya no representa".

Se cierra así una etapa para Vaello y Vidal, que hace meses crearon una asociación ciudadana, Units El Campello, por sorpresa y sin comunicárselo a la cúpula del partido socialista de la localidad. Una organización sin ánimo de lucro y que "no tiene que ver" con la política, es "un foro de ideas y propuestas" sobre historia, cultura y patrimonio de El Campello, según expuso en su momento, pero que está por ver si la utilizará de trampolín para las municipales de 2027.