Sant Joan prepara las Fiestas del Cristo 2025 más participativas

Todo preparado para que comiencen las Fiestas Mayores de Sant Joan d’Alacant 2025 en honor al Santísimo Cristo de la Paz. Los días grandes de las Fiestas de Sant Joan llaman de nuevo a puerta, y entre el 12 y el 16 de septiembre, las calles y plazas de este municipio se llenarán de fiesta, concordia y diversión. Una cifra récord de peñistas, superior a 2.000 personas, participarán en todos los actos programados por el Ayuntamiento de Sant Joan, la Junta de Penyes, la Comisión de Fiestas Cristo de la Paz y la Cofradía del Santísimo Cristo de la Paz, las cuatro entidades que participan en la organización de unos festejos declarados Fiestas de Interés Turístico Provincial de la Comunitat Valenciana.

El programa de actos se abrirá con el Pregón de Fiestas, previsto en la medianoche del 12 de septiembre. Tras la Alborada, y desde el balcón del Ayuntamiento de Sant Joan, frente a una Plaza de España abarrotada de penyistas y vecinos, Juan Carlos Armengol Baeza pronunciará el Pregón Oficial de las Fiestas 2025. Armengol, nacido en el Carrer de Baix hace 57 años, comenzó su trayectoria festera muy joven, ya que con tan solo 17 años se incorporó a la Comisión de Fiestas, a la que estuvo vinculado durante varios años.

Imagen del desfile de carrozas del pasado año. / PILAR CORTES

Posteriormente, en el año 1982, junto un grupo de jóvenes fundó la Penya El Borinot, donde sigue siendo miembro activo. Ha sido presidente de la Junta de Penyes entre 2004 y 2006 y, posteriormente, ha sido representante de su peña en la Junta. También forma parte de la Semana Santa santjoanera y de Les Fogueres.

A nivel profesional es gerente de Floristería La Tardor y, por encima de todo destaca su “devoción al Santísimo Cristo, que viene desde bien pequeño, porque las fiestas han sido, son y serán parte de mi vida”, asegura.

Reinas y Damas de las Fiestas

En todo caso, el principal protagonismo de estos días volverá a recaer en las Reinas de las Fiestas y sus Damas de Honor. Las máximas representantes de las Fiestas Mayores de Sant Joan 2025 son, la Reina de las Fiestas del Cristo 2025, María Soler Delgado; la Reina Infantil de las Fiestas del Cristo 2025, ⁠⁠Paloma Moreno Garrido; las Damas de Honor de las Fiestas del Cristo 2025, Vera Muñoz Mojica, ⁠Lucía Gosálbez Crespo e Irene Bernal Martínez; y las Damas de Honor Infantiles de las Fiestas del Cristo 2025, Rim Marouf Mamdouh y ⁠Paola Rosa Bian Cota.

El alcalde de Sant Joan, Santiago Román, junto con las Reinas y Damas de las Fiestas 2025. / INFORMACIÓN

La Junta de Penyes mantiene el convenio de gestión de actos con el Ayuntamiento y continúa siendo la principal responsable de la organización de los actos. El objetivo de esta entidad, formada por 22 peñas a las que pertenecen unos 2.100 festeros, es que las fiestas sean lo más participativos posible, por lo que han reforzado actos como los desayunos de chocolate con churros, el turibús festero (sábado 13 por la mañana) para que las peñas recorran el pueblo y lleven la fiesta por toda la población, y las actuaciones de música en directo, tanto en las mascletás como por las noches (donde priman los djs para atraer al público joven), y con novedades como actividades infantiles (sábado 13, 11:00 h) con la colaboración de la Colla Els Amuntegats, seguida de una fiesta de la espuma, o el pasacalle festero de La Trocamba (lunes 15, 11:30 h).

En cuanto a los actos religiosos, organizados por la Cofradía del Santísimo Cristo, destaca la Alborada al Cristo (viernes 12, a las 24:00 horas), la Ofrenda de Flores y Frutos (sábado 13, a las 20:30 h.) donde el pueblo se vuelca entregando alimentos para las personas más desfavorecidas, y la Procesión con la imagen del Santísimo Cristo (domingo 14, 20:30 h), donde se espera una afluencia muy elevada de personas de Sant Joan y toda la comarca.

La Comisión de Fiestas Cristo de la Paz también quiere hace hincapié este año en que crezca la participación en la ofrenda, tanto con flores como con comida, ya que cualquier persona puedes mostrar tus ofrendas al Cristo, aunque no seas peñistas.

Juan Carlos Armengol, pregonero 2025. / INFORMACIÓN

La Comisión siempre tiene un sitio para que cualquier vecino participe en este acto tan señalado. Otro acto organizado por la Comisión de Fiestas son el Concurso de Disfraces Infantiles (lunes 15, 17:30 h), donde tiene más importancia la Comisión de Fiestas Infantil, recuperada en 2024. Todos a todos los niños y niñas que vengan con su disfraz tendrán un regalo y merienda.

Por último, las Fiestas del Cristo 2025 contarán, un año más, con un Punto Violeta y Punto Salud, impulsados por las Concejalías de Igualdad y Sanidad. Estos dos servicios de información y asesoramiento atenderán a la ciudadanía en la Plaça L’Ordana, las noches del 13, 14 y 15 de septiembre, entre las 23:30 y las 4:00 horas.