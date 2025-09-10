Luces y sombras en el arranque del curso escolar en San Vicente

Cerca de 12.000 alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria, FP y Bachillerato han iniciado esta semana el curso 2025-26 en San Vicente del Raspeig. Un curso con claroscuros, en el que se abre una nueva aula para acoger la elevada demanda, pero en el que las reformas del Canastell y la construcción del tan demandado instituto número 6 siguen sin fecha de ejecución.

El alcalde, Pachi Pascual, tras el pleno extraordinario del lunes y el cierre de los centros el martes por la alerta naranja, ha visitado las aulas del CEIP L’Horta, acompañado de la concejal de Educación, Melania Llopis.

Allí han mantenido un primer contacto con su directora, Carmen Torregrosa, el profesorado y el alumnado y recorrido el espacio donde comenzarán las primeras obras previstas del Plan Edificant.

El alcalde ha informado de que ya está acabado el proyecto para la construcción de un nuevo gimnasio y la mejora de la red eléctrica y la calefacción, de manera que "en breve" se licitará la obra "y esperamos poder iniciar los trabajos de construcción a finales de este año o principios del próximo".

Plan Edificant

Pascual ha hablado también de las otras dos obras destacadas del Plan Edificant. La primera es la una reforma integral en el IES Canastell, que ya dispone del proyecto básico y en breve se recibirá el de ejecución.

La segunda es el nuevo IES número 6, donde se está trabajando para finalizar la redacción del proyecto básico. "En conjunto, estamos hablando de 21 millones de euros y queremos agradecer a la Conselleria de Educación y a la Generalitat el esfuerzo por mejorar las instalaciones educativas de nuestra localidad", ha indicado Pascual.

El primer edil ha avanzado que se ha tenido que aumentar el número de aulas escolares para acoger todas las demandas recibidas. "Es una muy buena noticia para nuestra localidad, como también la reactivación de las obras Plan Edificant de la Generalitat en los centros educativos tras muchos años de inactividad", ha remarcado.

El alcalde, entre la edil de Educación y la directora del colegio L'Horta / INFORMACIÓN

El alcalde se ha referido a otras actuaciones realizadas por iniciativa del Ayuntamiento en los centros educativos, como el nuevo sistema de alarmas para evitar el acceso irregular y los robos. "Un año después de su puesta en funcionamiento, podemos decir que las alarmas han sido todo un éxito porque no hemos vuelto a tener esta problemática", ha aseverado.

Los 12.000 alumnos se unen a los más de 24.000 estudiantes de la Universidad de Alicante, con lo que "estamos hablando de alrededor de 36.000 alumnos que hacen que seamos una ciudad universitaria joven y muy dinámica".

Por su parte, la concejal de Educación ha apuntado que se han llevado a cabo desde el mes de junio más de 200 intervenciones para el acondicionamiento de los colegios con trabajos fundamentalmente de pintura y carpintería.

Solicitudes

Además, se han iniciado los contactos con los equipos directivos de todos los centros para garantizar la escolarización del nuevo alumnado que ha cursado su solicitud en las últimas semanas.

La edil ha detallado que, entre los recursos habilitados, se ha ampliado la oferta educativa con una nueva aula de 5º de Primaria en el CEIP La Almazara.

El incremento de clases no solo descongestionará los grupos existentes, sino que también "supone atender mejor las necesidades del alumnado y garantizar una educación de mayor calidad" con la llegada de más recursos humanos para este centro, que contará este año con tres docentes más de educación primaria, educación física y pedagogía terapéutica.

Llopis ha incidido en que este aumento de aulas "refrenda nuestro compromiso" con la atención individualizada y la inclusión educativa, al tiempo que mejora las condiciones de aprendizaje del alumnado de San Vicente.