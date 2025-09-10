Una mágica Entrada abraza a Mutxamel
Miles de personas asisten a un despliegue espectacular de luz, color y música en el gran desfile de los Moros y Cristianos
Caballos, amazonas, carrozas, guerreros y mucha música. Es esperada y no defrauda. Mutxamel ha vivido la Entrada de los Moros y Cristianos, que ha reunido en sus calles este miércoles a miles de personas que han disfrutado con un acto mágico y espectacular.
El año en que ha debutado una nueva comparsa, Andaluces, y que Piratas cumple su 75 aniversario, efeméride que se suma a otros hitos recientes como el 150 aniversario de los Contrabandistas, el 125 de los Moros del Cordó y el centenario de Els Pacos, los boatos han incorporado referencias a los lugares emblemáticos del municipio.
Han sido precisamente Andaluces quienes han abierto el gran desfile, seguidos de Mozárabes, Templaris, Maseros y Pirates para cerrar el bando cristiano con el boato de la capitanía de los Contrabandistas.
Una carroza que representa el Assut de Mutxamel, con una imponente estructura coronada por una gran cascada de agua, una torre donde se exhiben fotos antiguas como homenaje a la memoria histórica, más carrozas con caballeros, escuadras y la música, que no puede faltar, han iluminado el boato.
Cuatro bloques
Después ha sido el turno del bando de la media luna, capitaneados por la comparsa Els Pacos. En el boato, también elaborado artesanalmente por festeros y dividido en cuatro bloques, no han faltado los jardines, las flores, ni los guerreros acompañando en el trono a sus capitanes.
A Els Pacos le han seguido Zegríes, Xodios, Abencerrajes y Moros del Cordó, mientras el público ha seguido disfrutando sin hacerle mella las varias horas de duración de la Entrada.
La fiesta continúa este jueves y viernes con los desfiles matinales, las embajadas en el Castillo, las guerrillas de arcabucería y la siempre divertida retreta nocturna, antes de vivir la entrega de banderas y la gran mascletà nocturna que pondrá el broche final a los actos oficiales.
