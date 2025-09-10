Cambios en el inicio de los desfiles de las fiestas del Cristo de Sant Joan

Novedades en las fiestas del Cristo de Sant Joan d'Alacant: el punto de salida de los diferentes desfiles que se organizan entre el 12 y el 16 de septiembre cambia de ubicación.

A propuesta del alcalde, Santiago Román, y en coordinación con la Policía Local y los servicios técnicos municipales, los desfiles partirán de la calle Cronista Manuel Sánchez Buades, el paso elevado sobre la avenida Miguel Hernández, que se conoce popularmente como el puente de Benimagrell.

Este cambio conlleva que la calle Doctor Pérez Mateos, donde comenzaban hasta ahora los desfiles, estará abierta al tráfico durante esos días y, sobre todo, se podrá disponer de las cerca de 90 plazas de aparcamiento que existen en ese vial.

Al comenzar los desfiles en Cronista Manuel Sánchez Buades no se pierde ninguna plaza de aparcamiento, ya que este tramo solo es de circulación de vehículos. De hecho, el tráfico de vehículos estará cortado únicamente en los momentos previos a cada desfile, facilitando la entrada y salida de vehículos por esta zona de la localidad, en contacto directo con Nou Nazareth y la Playa de San Juan.

Horarios

En concreto, la circulación estará cortada el viernes 12 desde las 20 horas (para la Entrada de Peñas prevista a las 23 horas); el sábado 13 desde las 17 horas (para la Ofrenda prevista las 20 horas); el lunes 15 desde las 18 horas (para el Desfile de Disfraces programado a las 21 horas); y el martes 16, desde las 8 horas que comenzarán a llegar las carrozas que participarán en el desfile previsto a las 20 horas. En este caso el tráfico se restablecerá a las 8 del miércoles 17, para facilitar las labores de limpieza a la conclusión de las Fiestas Mayores.

Cronista Manuel Sánchez Buades dispondrá de aseos y de sillas para que puedan usarlo tanto los peñistas como las entidades festeras que participan en los diferentes desfiles. También se vallarán los laterales para reforzar la seguridad.

Este tramo de Sant Joan, conocido como el puente de Benimagrell, tiene una longitud superior en 110 metros a la calle Pérez Mateos, por lo que hay más espacio para organizar la salida de estos actos tan multitudinarios.

Además, desde el inicio del desfile, el recorrido será completamente recto, ya que no habrá que hacer la curva para entrar en la plaza de la Constitución, y seguir la marcha por la avenida Jaime I, la plaza José Sala Pérez y la avenida La Rambla.