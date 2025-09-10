Rescate al límite en El Campello: perdido en un paraje, de noche, desorientado y sin cobertura

Rescate al límite en El Campello. La Policía Local y la Guardia Civil han localizado a un conductor perdido gracias a la ubicación de su última llamada al centro de emergencias.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de la medianoche del martes, cuando el centro de emergencias 112 recibió una llamada alertando de que el conductor de un vehículo se había extraviado por los caminos del paraje Sierra de la Ballestera de El Campello.

Sin cobertura, sin GPS, en la oscuridad de la noche y sin conocer la zona, al hombre le resultó imposible salir del entramado de caminos del paraje, explican fuentes municipales.

El hombre fue trasladado al centro de salud / INFORMACIÓN

Gracias a la ubicación de su última llamada al centro de emergencias se pudo sacar su geolocalización por coordenadas. En ese momento Policía Local y Guardia Civil iniciaron conjuntamente la búsqueda por el monte.

Luces encendidas

La localización fue posible y, al llegar al lugar donde se encontraban conductor y vehículo, que tenía las luces encendidas, los agentes comprobaron que el hombre presentaba un más que evidente estado de ansiedad y estaba hiperventilando después de más de dos horas perdido.

Inmediatamente, fue trasladado al centro de salud, donde fue asistido y tranquilizado, según las mismas fuentes.