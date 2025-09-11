La transformación del mercado de Sant Joan 60 años después

Un edificio de hace 60 años para un comercio del siglo XXI. Con esa premisa, Sant Joan d'Alacant impulsó las obras de remodelación, ampliación y modernización del mercado municipal, un inmueble que construyó en 1964 el prestigioso arquitecto alicantino Juan Antonio García Solera.

El Ayuntamiento logró una subvención de fondos europeos de 1,6 millones de euros, a los que sumó 400.000 más de las arcas municipales, para hacer realidad el proyecto. Aunque había riesgo de tener que devolver el dinero al Gobierno central si las obras no estaban realizadas al 60 por ciento a fecha de 31 de diciembre de 2024 y tener que asumir esa cifra, el gobierno local del PP cumplió los plazos previstos.

El mercado precisaba de una reforma integral para convertirse en un mercado 2.0, tanto desde el punto de estético como de accesibilidad y sostenibilidad. Y es que los 60 años que tenía el edificio pesaban como una losa.

Sostenible y accesible

Así, la remodelación ha dado paso a un espacio moderno, funcional y actual, con una señalética, sostenible, accesible, nuevas tecnologías en el proceso de venta y una climatización eficiente.

El edificio conserva su estructura, incluida las cerchas de hormigón visibles en el techo, del que ha desaparecido el amianto, así como las placas solares del exterior.

El concejal de Comercio, Manuel Nieto, involucrado desde el primer momento en el proyecto, siempre ha puesto como ejemplo el mercado central de Alicante. De ahí la intención de poner bares gourmet en el exterior para atraer a la ciudadanía a que comprase y también consumiese.

Ruido

De momento, está parada la iniciativa dados los problemas que ha generado la instalación del aire acondicionado, cuyo ruido infernal ha provocado las quejas de los vecinos de las viviendas que envuelven el mercado. Ya hay una partida prevista para acometer obras que solucionen la incidencia.

Zona exterior del mercado de Sant Joan / L. Gil López

Otro cambio, y no menor, es el espacio que antes ocupaba en el exterior el mercadillo de los sábados, de hogar, ropa, menaje o droguería. Durante el tiempo que han durado las obras, que empezaron en septiembre pasado, se trasladaron a la plaza de L'Ordana, al igual que la decena de puestos del mercado.

Una vez finalizada la reforma, los sedentarios han vuelto, pero los puestos de venta ambulantes se han quedado allí los sábados porque tienen más espacio y hay un aparcamiento enorme debajo que utilizan los clientes.

De este modo, la zona exterior queda desaprovechada, sin bares gourmet ni una sombra para cobijarse. Pero los placeros tienen un mercado nuevo, que es de lo que se trataba, se reafirma el Ayuntamiento.