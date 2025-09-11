"Fuera parece un cementerio y dentro hay menos clientes": el lamento de los placeros del mercado de Sant Joan

"Nos han engañado con la reforma". Los placeros del mercado municipal de Sant Joan d'Alacant no están nada contentos con el nuevo inmueble tras el proceso de remodelación, ampliación y modernización que finalizó hace casi dos meses.

Los comerciantes aseguran que hay menos clientes y que el exterior "está muerto", a lo que se une la falta de plazas de aparcamiento y los problemas con el aire acondicionado, que genera molestias vecinales porque fuera genera un ruido ensordecedor.

Durante los meses que duraron las obras de rehabilitación del mercado, el Ayuntamiento trasladó tanto los puestos sedentarios (carnicería, pescados, panadería o cafetería) como los de venta ambulante (ropa, textil, menaje o droguería) a la plaza de L'Ordana.

Pero cuando finalizaron los trabajos, el camino de vuelta solo lo hicieron los placeros: el gobierno local del PP tomó la decisión de que el mercadillo ambulante de los sábados se quedase en la plaza de forma definitiva.

Pasadas unas semanas, los comerciantes lamentan esta medida, ya que han notado un descenso de clientela y, por ende, de ventas. "Viene menos gente, los sábados antes estaba a tope y ahora no, y el resto de la semana tampoco es que sea boyante", explican.

Venta ambulante

Se sienten engañados porque cuando el Ayuntamiento impulsó la reforma les aseguró que "todo sería igual, pero no ha sido así, nunca se habló de que la venta ambulante no volvería".

Otro problema es la falta de plazas de aparcamiento en el exterior, apenas una quincena en un lateral del inmueble y donde tienen prohibido aparcar los propios trabajadores. "Quien quiere venir se encuentra con que no tiene sitio para dejar el coche, así que se va de vacío", indican.

"Esto es un calvario, hemos pasado de vivir en una zona muy tranquila a estar en el interior de una fábrica", afirman vecinos

En el otro lateral hay ahora una explanada con una docena de árboles plantados, pero que todavía no dan nada de sombra, y una pequeña zona de juegos infantiles. "Fuera parece un cementerio", aseguran.

En la parte de detrás, la idea que tenía el gobierno local era la instalación de pequeños bares gourmet para revitalizar y dar vida al mercado, al estilo del mercado central de Alicante, pero de momento solo están los huecos.

Espacio detrás del mercado reservado para bares gourmet / L. Gil López

En cuanto a la sostenibilidad, el Ayuntamiento informó de que se ha instalado un "completo sistema" de climatización eficiente del edificio. Pero se ha encontrado con quejas de vecinos de la calle Tomás Capelo, que envuelve el mercado, por el ruido que hace.

Aire acondicionado

"Esto es un calvario, hemos pasado de vivir en una zona muy tranquila a estar en el interior de una fábrica", afirman resignados varios residentes. El aire acondicionado se enciende sobre las seis de la mañana y el ruido "retumba en las casas".

Los residentes han hablado con el edil de Comercio, Manuel Nieto, que les ha reconocido el problema, "pero la solución no llega". Denunciaron los hechos ante la Policía Local, que acudió a realizar una medición "y nos dijo que los decibelios estaban por encima de lo normal".

El concejal de Comercio pide "tranquilidad" hasta que los clientes "se habitúen" a las dos zonas, L'Ordana y el mercado, separadas apenas un centenar de metros

El concejal, por su parte, ha pedido "tranquilidad" hasta que los clientes "se habitúen" a las dos zonas, L'Ordana y el mercado, que ha recordado que están separadas apenas un centenar de metros.

Nieto ha pasado por el mercado los sábados y sostiene que está "lleno de gente", mientras que los de venta ambulante están "muy cómodos" en su nueva ubicación.

Sobre los bares gourmet, el proyecto queda aparcado hasta resolver el problema del ruido del aire acondicionado, para el que tiene ya reservada una partida en los presupuestos municipales, que salieron adelante de forma inicial el pasado 29 de agosto y que deben volver a pasar por el pleno para su aprobación definitiva.

"Se va a remodelar la tubería, se trata de acabar con las molestias que generan a los vecinos", indica Nieto, que añade que "en mes y medio estará solucionado".

Un inmueble de hace 60 años

Los trabajos de reforma del inmueble, que construyó en 1964 el prestigioso arquitecto alicantino Juan Antonio García Solera, han tenido una duración de nueve meses.

Sesenta años después, los también arquitectos alicantinos Sonia Miralles y Arturo Calero, de Miracle Arquitectos, que realizaron el anteproyecto y llevado también la dirección de obra, han preservado el armazón.

Las obras, incluidas en el proyecto "Sant Joan d'Alacant, Cerca de Todo, Sostenible y Comprometido con la Economía Local", financiado con cargo a fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, han tenido un importe de 1.697.657 euros, de los que el 80 % proceden de fondos europeos y el 20 % restante, unos 340.000 euros, lo ha aportado el Ayuntamiento.