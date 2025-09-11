La pólvora mora conquista el castillo de Mutxamel
Una atronadora batalla de arcabucería entre ambos bandos da paso a la conquista de la fortaleza, en la segunda jornada de las fiestas
Pólvora y más pólvora. Mutxamel quema en estas fiestas de Moros y Cristianos más de 300 kilos y en la guerrilla de arcabucería que se ha celebrado este jueves se han dejado sentir.
Además, hay veinte tiradores nuevos y 40 kilos más que el año pasado, lo que aumenta la vistosidad del acto.
La batalla se ha desatado con la tradicional y ensordecedora guerrilla en la avenida Carlos Soler, con las tropas del bando de la media luna avanzando y haciendo retroceder a los cristianos hasta el castillo, que han conquistado.
Disfrutarán durante unas horas porque hoy mismo el bando de la cruz lanzará el contraataque para recuperar la fortaleza.
Embajada
La jornada había comenzado temprano, con la diana, el desfile de comparsas y bandas de música y la embajada de los Contrabandistas.
Pero Mutxamel no descnasa en fiestas y la jornada se alargó con la retreta, el desfile humorístico que tenía previsto empezar pasada la medianoche.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Por qué no ha llovido todo lo esperado pese a la alerta naranja en Alicante?
- El empresario castellonense Felipe Peraire compra un centro comercial en Alicante al fondo Europa Capital
- Cada semana un turista británico se pierde en Benidorm debido al exceso de alcohol
- Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elche a la espera de que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
- Los agricultores piden la demolición del espigón de Guardamar por el riesgo de inundaciones
- Primeras multas en Playa de San Juan, en Alicante, tras los nuevos avisos de radar
- Prohibido el baño en la Gran Playa de Santa Pola
- Vecinos de El Altet denuncian una plaga de serpientes que da 'miedo' y se quejan de que 'Elche no nos escucha