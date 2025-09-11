La pólvora mora conquista el castillo de Mutxamel

Pólvora y más pólvora. Mutxamel quema en estas fiestas de Moros y Cristianos más de 300 kilos y en la guerrilla de arcabucería que se ha celebrado este jueves se han dejado sentir.

Además, hay veinte tiradores nuevos y 40 kilos más que el año pasado, lo que aumenta la vistosidad del acto.

La batalla se ha desatado con la tradicional y ensordecedora guerrilla en la avenida Carlos Soler, con las tropas del bando de la media luna avanzando y haciendo retroceder a los cristianos hasta el castillo, que han conquistado.

Disfrutarán durante unas horas porque hoy mismo el bando de la cruz lanzará el contraataque para recuperar la fortaleza.

Mutxamel revive la historia con la espectacular Embajada Mora / Rafa Arjones

Embajada

La jornada había comenzado temprano, con la diana, el desfile de comparsas y bandas de música y la embajada de los Contrabandistas.

Pero Mutxamel no descnasa en fiestas y la jornada se alargó con la retreta, el desfile humorístico que tenía previsto empezar pasada la medianoche.