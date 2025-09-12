El Consell no da su brazo a torcer: los estudiantes de Xixona se quedan sin bus

No hay vuelta atrás. La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha suprimido el autobús especial para estudiantes de Xixona que les llevaba a la Universidad de Alicante y a los centros de FP de Alicante.

La administración autonómica tomó la decisión sin previo aviso al Ayuntamiento turronero, al que simplemente le remitió hace dos semanas una carta en la que le comunicaba el nuevo contrato para la prestación del servicio público de transporte de viajeros.

Fue entonces cuando el gobierno local tuvo conocimiento de la cancelación del autobús para estudiantes, un servicio específico con un precio especial para el alumnado y que lleva años en funcionamiento.

Xixona lleva desde entonces realizando gestiones con la conselleria para intentar que reconsidere su decisión.

Reuniones

En la reunión mantenida con el director general de Transportes y Logística de la conselleria, Manuel Ríos, el equipo de gobierno expuso la "imperiosa necesidad" de recuperar un servicio que considera "esencial".

Pero no ha habido marcha atrás por parte de la conselleria. "Nos han dicho que no se podía recuperar lo que había, que era un servicio especial y es imposible", explica la edil de Juventud, Ainhoa López.

La opción que les queda a los alumnos es adaptar los horarios y paradas de la actual línea regular de autobús, de manera que hagan un segundo transbordo a otro autobús o al TRAM para llegar a los institutos o a la UA. "Es la única solución que nos dan por buena", lamenta la regidora socialista.

El Ayuntamiento ha tenido que enviar la solicitud por escrito a la conselleria para que acepte la modificación de horarios y paradas.

Son más de 40 los estudiantes perjudicados que en cursos anteriores cogían el autobús que salía sobre las 6.30 horas de la mañana de Xixona hacia el centro de FP Canastell de San Vicente del Raspeig, la UA y los centros de FP de Alicante Virgen del Remedio, 8 de Marzo y Cavanilles, y retornaba pasadas las tres de la tarde.

Solución temporal

Para que los alumnos pudiesen empezar las clases, que arrancaron el día 8, con normalidad, el Ayuntamiento de Xixona contrató un servicio de autobús durante dos semanas.

Se trataba de una solución temporal a la espera de la decisión definitiva de la conselleria, que finalmente no ha sido la deseada para Xixona.

La concejala ha mantenido informados a los estudiantes afectados a través de un grupo de WhatsApp, que le han trasladado su "malestar y preocupación" por no poder contar este año con el servicio de bus.

López les ha convocado a una reunión el miércoles 17 para explicarles las opciones que ha barajado el equipo de gobierno y resolver todas las dudas.

INFORMACIÓN preguntó a la conselleria hace casi dos semanas el porqué de la decisión de suprimir el bus para estudiantes y no habérselo notificado al Ayuntamiento, pero no ha recibido todavía respuesta.