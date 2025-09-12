"A una hora del cambio" en San Vicente

San Vicente del Raspeig acogerá el próximo miércoles, 17 de septiembre, una nueva convocatoria del ciclo de encuentros "A una hora del cambio" organizado por la asociación Terciario Avanzado y Aguas de Alicante con la colaboración el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y Líder.

Esta cuarta jornada, bajo el título "Del dato al impacto: datos que conectan personas, empresas y ciudad", tendrá lugar en el Centro Social de San Vicente del Raspeig ubicado en la calle Cervantes número 10.

Es la segunda ocasión en la que el municipio participa en este ciclo con la intervención su alcalde, Pachi Pascual, junto al director general de Aguas de Alicante, Sergio Sánchez, y al CEO de Sumamoos, Pablo Campos, en un debate moderado por Anabel Rosas, directora de Líder.

Bajo el lema "A una hora del cambio" y durante cinco programas en formato Living Podcast, se están presentando los desafíos tecnológicos que afrontan las empresas y las administraciones públicas en su camino hacia la eficiencia en la gestión de recursos, con el fin de inspirar y dar visibilidad al compromiso en la implantación de nuevas tecnologías.

Robótica

Estos programas sirven como punto de encuentro entre los alcaldes de los municipios donde Aguas de Alicante desarrolla su actividad y profesionales especializados de toda la provincia en materia tecnológica. Temas como el internet de las cosas (Iot), la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la gestión del dato y la robótica serán abordados en las sesiones programadas.

Con la participación de los ayuntamientos de San Vicente del Raspeig, El Campello, Petrer, Sant Joan d’Alacant y Monforte del Cid, esta iniciativa busca presentar las principales novedades tecnológicas de aplicación a la gestión pública y privada, así como analizar casos de éxito de implantación de estas tecnologías y analizar los principales desafíos futuros que nos plantean.

La segunda edición consta de cinco programas en formato Living Podcast, que abordan desafíos futuros en búsqueda de un cambio hacia lo digital

Las empresas asociadas del Terciario Avanzado que participan en cada una de las cinco jornadas son: You name it, Square1, Inforgés, SumamoOs y Bumerania. Las confirmaciones de asistencia se pueden hacer a través de la web https://terciarioavanzado.apuntate.es.

El presidente de Terciario Avanzado, Mariano Torres, ha declarado que están "comprometidos con el fomento de la colaboración público-privada con el fin de conseguir un avance relevante en la digitalización de la gestión de nuestra empresas y administraciones públicas, que nos lleven a ser más eficientes y competitivos, consolidando un posicionamiento fuerte de la provincia de Alicante en este ámbito".

Conclusiones globales

Torres estará presente en cada uno de los encuentros programados desde mayo hasta noviembre, fecha en la que tendrá lugar el cierre de esta iniciativa en el Museo de Aguas de Alicante y en la que se abordarán las conclusiones globales de todo el proyecto.

A su vez, Sergio Sánchez, director general de Aguas de Alicante, con quien también se contará en varios de los actos, afirma que se busca "no solo generar debate y conciencia, sino también establecer un espacio de colaboración y acciones innovadoras que impulse el avance hacia un futuro más digitalizado" en la provincia de Alicante.

Por su parte, el alcalde de San Vicente del Raspeig ha agradecido que se vuelva a escoger este municipio para celebrar una nueva convocatoria de este ciclo de encuentros "que sirven para poner sobre la mesa temas de sumo interés, en este caso respecto a la digitalización de los servicios que prestamos a la ciudadanía desde los ayuntamientos".