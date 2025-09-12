Protesta vecinal en El Campello para reclamar mejoras urgentes al Ayuntamiento

Una protesta vecinal ha reunido este viernes por la tarde a más de 150 personas en el paseo marítimo de El Campello para reclamar al Ayuntamiento una serie de mejoras "urgentes".

La plataforma ciudadana "Nos sobran los motivos" ha convocado la concentración, a la que han asistido representantes de la Asociación Ecoxarxa l'Alacantí, la Plataforma Violeta, la Asociación Vecinal Campellera, la Asociación de Mayores y varios colectivos de defensa de los animales. Además, han contado con el apoyo de tres de los grupos de la oposición, PSOE, Per El Campello y Esquerra Unida-Unides Podem.

Entre sus reivindicaciones, modificar la cuantía de la tasa de basura, que ha subido el doble en El Campello; el rechazo a la ampliación del vaso de la planta de basuras, que ya está en marcha; la apertura de la piscina, que lleva cerrada desde que finalizó su construcción en 2016; la creación de un centro de día; una gestión integral de las colonias felinas; y unos presupuestos participativos "reales".

Subida de impuestos

La protesta se produce la misma semana en que el equipo de gobierno del PP ha aprobado en un pleno extraordinario la subida de impuestos con la modificación de tres ordenanzas fiscales que van a suponer una recaudación de más de 2,3 millones de euros.

Se trata del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), del de vehículos de tracción mecánica y de la plusvalía aplicable a la transmisión por causa de fallecimiento de terrenos y propiedades inmobiliarias