Aparece una patera encallada en El Campello
La embarcación se encontraba al amanecer bajo el Hotel Pueblo Acantilado
Una patera ha sido localizada este sábado por la mañana en la playa situada bajo el Hotel Pueblo Acantilado de El Campello. Según fuentes consultadas, la Policía Local acudió al lugar a las 7:30 horas, tras recibir la llamada de un vecino que alertó de la presencia de la embarcación.
Las primeras hipótesis apuntan a que la barca habría llegado de madrugada y quedó abandonada en la orilla. En este tipo de casos, las embarcaciones son trasladadas al puerto, donde quedan a disposición de la autoridad competente.
Fuentes vecinales señalan que podrían haberse producido más arribadas de pateras en municipios al norte de la provincia, aunque por el momento no se han confirmado oficialmente.
