Cara y cruz de las calas de El Campello: espigón que se quita, dique que se queda

Apenas separadas unos centenares de metros, dos calas de El Campello, Baeza y del Morro Blanc, en avanzado estado de deterioro, abandono y degradación, afrontan un futuro desigual.

En la primera están a punto de empezar los trabajos de acondicionamiento tras adjudicar el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico las obras por casi tres millones de euros.

En la segunda, el propio ministerio acaba de tumbar la regeneración por el daño irreversible que supondría para el hábitat marino.

Como ha venido informando este diario, la actuación en Cala Baeza permitirá recuperar una zona que arrastra una enorme degradación desde hace décadas por su colmatación y los vertidos de fecales.

Las obras requieren la utilización de vehículos pesados, de hasta tres toneladas, que afectarán al tráfico rodado de la avenida de Orihuela durante los próximos seis meses, plazo estimado de ejecución de los trabajos.

Más playa

El proyecto incluye la eliminación del espigón norte de la cala, el acondicionamiento del espigón sur, el aumento de la superficie de la playa y la creación de una senda peatonal.

Estado actual y, abajo, cómo quedará Cala Baeza / INFORMACIÓN

De esta forma, se regenerará la playa, se protegerá ese tramo costero y se creará un nuevo espacio de esparcimiento ciudadano, con una playa de más de 130 metros de longitud, con una superficie cercana a los 3.000 metros cuadrados y un ancho de 30 metros.

Hace cincuenta años

En la zona de Cala Baeza se concedió autorización hace más de medio siglo, en 1974, para construir dos espigones convergentes para abrigar esta cala de los embates del mar y favorecer la sedimentación de arenas entre ellos.

Cala Baeza, con barcas fondeadas, en una imagen reciente / L. Gil López

El problema fue que tanto los espigones como el encauzamiento sufrieron daños importantes debido a fuertes temporales marinos y crecidas de las escorrentías continentales, sin que estos daños fuesen reparados en modo alguno por el concesionario.

Las obras fueron utilizadas finalmente para el fondeo de embarcaciones, aprovechando el abrigo de los espigones, uso que no estaba recogido en modo alguno en la concesión otorgada. Embarcaciones que han permanecido durante años allí varadas, como un cementerio naval.

El Ayuntamiento de El Campello ha puesto un cartel en la zona en el que requiere a los dueños que, "urgentemente", retiren las embarcaciones fondeadas ante las "inminentes obras" de acondicionamiento.

Cartel que ha puesto el Ayuntamiento de El Campello en la zona de Cala Baeza / L. Gil López

En la cala del Morro Blanc, en cambio, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha formulado una declaración de impacto ambiental desfavorable al proyecto de acondicionamiento, según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, organismo dependiente de la administración central, concluye que su ejecución, previsiblemente, supondría la "eliminación directa" de hábitats marinos protegidos de alto valor ecológico, así como la "alteración de la funcionalidad ecológica" de un espacio marino perteneciente a la Red Natura 2000.

Proyecto de acondicionamiento en la cala del Morro Blanc / INFORMACIÓN

Además, recalca que las medidas de prevención y de corrección previstas no "constituyen garantía suficiente para la adecuada protección" del medio ambiente.

En el informe del ministerio se recoge que la cala presenta un avanzado estado de deterioro y abandono, tanto en términos ambientales, como de seguridad. Esto se refleja en el mal estado de la estructura de atraque de hormigón, que, debido a la falta de uso y mantenimiento, ha sufrido el impacto del oleaje y presenta socavaciones, que han obligado a restringir el acceso por motivos de seguridad.

Diques de los 60

Además, las playas interiores muestran una notable precariedad, con anchuras muy reducidas o prácticamente inexistentes en el sector central, y la cala sufre un aterramiento significativo derivado de la construcción y modificaciones de diques en las décadas de 1960 y 1970.

Estos problemas, originados por intervenciones pasadas y la falta de mantenimiento, han alterado la dinámica litoral, provocando estancamiento y acumulación de arena, lo que afecta negativamente la funcionalidad y el atractivo natural de la zona.

El proyecto de acondicionamiento, con un presupuesto inicial previsto de dos millones de euros, tenía como objetivo principal la restauración ambiental y la mejora de la seguridad en la cala, mediante la retirada de las estructuras obsoletas, el dragado y la recuperación de las playas.

La cala del Morro Blanc de El Campello, con el muelle en primer término, a su izquierda el dique y al fondo el contradique. / Jose A. Rico

La propuesta elegida era la retirada del muelle interior y del dique exterior, así como la regeneración de la playa con el fin de conseguir la disposición más natural posible.

La Gestora de Asociaciones de Vecinos, formada por la Asociación de Vecinos Playa L'Horta-Muchavista, Asociación de Vecinos La Zenia y Asociación de Vecinos Amecove, y Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) presentaron alegaciones al proyecto.

Del mismo modo, la Dirección General de Medio Natural y Animal de la Generalitat Valenciana emitió un informe desfavorable porque no se garantizaba la protección de praderas de fanerógamas marinas como las de Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa.

Asimismo, el Instituto de Ecología Litoral estimó que el proyecto implicaba la eliminación directa de unos 6.800 metros cuadrados de la Cymodocea nodosa y que el impacto sobre la Posidonia oceanica podría afectar a una superficie de unos 250 metros cuadrados, donde se localizan matas aisladas que ya presentan síntomas de degradación.