Un coche se empotra en el paseo marítimo de Muchavista tras derribar las vallas del TRAM

Un vehículo terminó empotrado contra el murete del paseo marítimo de Muchavista, en El Campello, tras una maniobra errónea ocurrida este sábado por la tarde. El coche, que estaba estacionado en batería en la avenida Jaime I a la altura del número 80, salió marcha atrás a gran velocidad y de manera incontrolada, “posiblemente” por una confusión del conductor con los pedales.

En su recorrido descontrolado, el vehículo atravesó la calzada, la plataforma tranviaria y el paseo marítimo, hasta chocar con el muro de mampostería de la playa. A su paso, derribó las vallas protectoras y dañó las vías del tranvía, además del propio murete.

Sin heridos

El accidente no provocó heridos, pese a tratarse de una zona muy concurrida en estas fechas. Fuentes policiales subrayaron que la ausencia de viandantes en el momento del impacto evitó consecuencias mayores.

El coche quedó empotrado en el paseo, junto al murete. / INFORMACIÓN

La Policía Local, desplazada al lugar, mostró su sorpresa por la magnitud del recorrido del vehículo. Según relatan, los obstáculos superados son muchos y de cierta complejidad, precisamente para seguridad de paseantes y transporte público.

El muro afectado por el choque había sido reparado recientemente por el Ayuntamiento, después de sufrir actos vandálicos la madrugada del pasado 1 de agosto.