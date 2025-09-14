La medida que toma El Campello con la plaga que asola a los pinos de Muchavista

El Ayuntamiento de El Campello va a revisar todos los pinos de un pulmón verde de la playa de Muchavista, una zona que se está viendo afectada por una plaga de tomicus.

Así, va a proceder a hacer un estudio fitosanitario de cada ejemplar, de modo que "el que sea insalvable se talará y el que se pueda recuperar, se salvará", según determinen los técnicos, explican fuentes de la concejalía de Medio Ambiente.

El gobierno local del PP es consciente de que se trata de una zona de valor paisajístico, con ejemplares grandes, pero va a tener en cuenta primero la seguridad de los viandantes y vecinos.

Troncos perforados

La Gestora de Asociaciones de Vecinos, formada por las agrupaciones de Playa L'Horta-Muchavista y La Zenia y que representa a miles de residentes, presentó escritos por registro de entrada el pasado julio comunicando que había detectado que algunos pinos junto a una urbanización estaban "sufriendo el ataque de insectos que estaban perforando los troncos" de los ejemplares.

Uno de los pinos afectados / INFORMACIÓN

En el documento, indicaban también que el pulmón verde de la zona residencial Villa Marco y La Zenia estaba en peligro "como consecuencia de una infección de los pinos", con árboles con orificios circulares en el tronco.

Por ello, solicitaban una batería de medidas de prevención en la zona de Muchavista:

La tala de los árboles afectados por la infección.

La aplicación de los tratamientos fitosanitarios adecuados.

La limpieza de la pinada junto a la urbanización afectada para prevenir el riesgo de incendios por las altas temperaturas.

La inspección de los pinos de las zonas residenciales de Villa Marco y La Zenia, de la finca Villa Marco y de la playa de Muchavista, así como iniciativas para controlar la infección.

Todas esas medidas son las que va a poner en marcha el Ayuntamiento, añaden fuentes municipales.

Los pinos están afectados por una plaga de tomicus, insectos que actúan cuando está muy seco el pino, según expertos consultados por este diario.

Debilidad del arbolado

Se trata de unos coleópteros "oportunistas" que aprovechan la debilidad del arbolado para reproducirse, según recoge la web de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

Detalle de uno de los pinos afectados / INFORMACIÓN

En las masas de pinar existen de manera natural poblaciones de insectos perforadores, que conviven en equilibrio, y sólo cuando se producen perturbaciones en el medio como intensas sequías, incendios, daños mecánicos por nieve o viento, que favorecen la debilidad del arbolado, las poblaciones pueden aumentar, pudiendo superar un umbral, a partir del cual, se producen daños significativos.

Los insectos producen dos tipos de daños: galerías en los troncos y ramas gruesas, que pueden desembocar en la muerte del pino afectado; y galerías en las ramillas de las copas, que son daños de poca importancia.

La conselleria indica que hay que prestar "especial atención" a los episodios de sequía intensa y prolongada, ya que predisponen el ataque no sólo a árboles individuales, sino a masas arboladas, como es el caso de Muchavista.