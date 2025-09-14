Sant Joan se reúne para acompañar en procesión al Cristo

Las fiestas de Sant Joan d’Alacant vivieron este domingo su momento culmen y uno de los más emblemáticos con la Procesión del Santísimo Cristo de la Paz, que congregó a varios centenares de vecinos y visitantes de toda la comarca a partir de las 20:30 horas. La cita religiosa, de gran tradición en el municipio, volvió a llenar las calles en una muestra de devoción y participación popular. A la medianoche, un castillo de fuegos artificiales puso el broche a la jornada.

La Prcesión con la imagen del Santísimo Cristo en Sant Joan, en imágenes / Jose Navarro

La programación festera continúa hoy lunes con el Concurso de Disfraces Infantiles, previsto a las 17:30 horas y organizado por la Comisión de Fiestas Infantil, recuperada en 2024. El acto tiene como objetivo dar protagonismo a los más pequeños y fomentar la participación de las familias.

Todos los niños y niñas que acudan disfrazados recibirán un regalo y una merienda, en una jornada pensada para disfrutar en comunidad.