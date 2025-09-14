Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiestas

Sant Joan se reúne para acompañar en procesión al Cristo

Las fiestas de Sant Joan d’Alacant vivieron este domingo su momento culmen y uno de los más emblemáticos con la Procesión del Santísimo Cristo de la Paz, que congregó a varios centenares de vecinos y visitantes de toda la comarca a partir de las 20:30 horas. La cita religiosa, de gran tradición en el municipio, volvió a llenar las calles en una muestra de devoción y participación popular. A la medianoche, un castillo de fuegos artificiales puso el broche a la jornada.

La programación festera continúa hoy lunes con el Concurso de Disfraces Infantiles, previsto a las 17:30 horas y organizado por la Comisión de Fiestas Infantil, recuperada en 2024. El acto tiene como objetivo dar protagonismo a los más pequeños y fomentar la participación de las familias.

Todos los niños y niñas que acudan disfrazados recibirán un regalo y una merienda, en una jornada pensada para disfrutar en comunidad.

