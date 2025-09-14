Fiestas
Sant Joan se reúne para acompañar en procesión al Cristo
La cita volvió a llenar las calles en una muestra de devoción popular
Las fiestas de Sant Joan d’Alacant vivieron este domingo su momento culmen y uno de los más emblemáticos con la Procesión del Santísimo Cristo de la Paz, que congregó a varios centenares de vecinos y visitantes de toda la comarca a partir de las 20:30 horas. La cita religiosa, de gran tradición en el municipio, volvió a llenar las calles en una muestra de devoción y participación popular. A la medianoche, un castillo de fuegos artificiales puso el broche a la jornada.
La programación festera continúa hoy lunes con el Concurso de Disfraces Infantiles, previsto a las 17:30 horas y organizado por la Comisión de Fiestas Infantil, recuperada en 2024. El acto tiene como objetivo dar protagonismo a los más pequeños y fomentar la participación de las familias.
Todos los niños y niñas que acudan disfrazados recibirán un regalo y una merienda, en una jornada pensada para disfrutar en comunidad.
- El Ayuntamiento de Alicante permite que las terrazas de bares en suelo privado cierren dos horas más tarde que las de la vía pública
- El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
- Condenan al expresidente de los Graduados Sociales de Alicante por quedarse el dinero de cinco despidos
- Cae una red en Alicante que estafó casi un millón de euros con el método del falso empleado de banca
- El Ayuntamiento de Alicante cierra Tambora, el local de moda, por no tener licencia
- José María Morán Berrutti se va de Alicante
- El SEPE busca personal sin experiencia para trabajar en Alicante: contrato indefinido y jornada completa
- «Nunca imaginamos que el niño tras caerse de un undécimo estaría bien»: el accidente de La Chicharra de Alicante 50 años después