Sant Joan se vuelca en la Ofrenda al Cristo de la Paz

Sant Joan d’Alacant vivió este sábado uno de los momentos más emotivos de sus fiestas patronales con la tradicional Ofrenda de Flores y Frutos al Santísimo Cristo de la Paz. A partir de las 20:30 horas, vecinos, peñas y asociaciones recorrieron las calles hasta llegar al templo, tiñendo el municipio de color y devoción.

El acto, organizado por la Cofradía del Santísimo Cristo, volvió a tener un marcado carácter solidario: junto a las flores, los participantes entregaron alimentos y productos de primera necesidad destinados a las personas más desfavorecidas.

Este año, la Comisión de Fiestas quiso hacer un llamamiento especial a la participación, recordando que cualquier vecino puede sumarse a la ofrenda, aunque no pertenezca a una peña. La respuesta del público, tanto en el desfile como en las calles, confirmó el fuerte arraigo de esta tradición en la localidad. Hoy la programación continúa con la Procesión de la imagen del Santísimo Cristo de la Paz a las 20:30 horas.