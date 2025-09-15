Bollywood, Las Vegas o el circo antiguo: pasarela de diversión en Sant Joan

Mad Max, jeques árabes, un circo antiguo, mayas y aztecas,... Sant Joan d'Alacant se ha transformado este lunes en una pasarela en el que la imaginación, la creatividad y el humor han tomado las calles por las fiestas del Cristo.

Primero han sido los más pequeños quienes han participado en el gran concurso de disfraces infantiles y por la noche ha sido el turno de los adultos en el gran desfile.

Los niños y niñas han participado en tres categorías: individual, parejas y grupo. En individual el primer premio ha sido para la "Piña", el segundo para "La Buena, el feo y la mala" y el tercero para la "Alienígena".

Unos de los ganadores / INFORMACIÓN

En parejas el primer premio ha sido para "Dolçaina i Tabalet", el segundo para "Policía Local de Sant Joan" y el tercero para "Jardinera y Girasol". Y en grupos, el primer premio ha sido para "Félix Rodríguez de la Fuente", el segundo para "Bosque acartonado" y el tercero para "Peter Pan y el País de Nunca Jamás". Y además, tarde redonda para los pequeños con merienda para todos.

Por la noche ha sido el turno de las 22 peñas, que se han llevado los aplausos de los miles de vecinos que han disfrutado con los juegos olímpicos de Els Penjats, las ovejas de Els Pendons, los villanos de película de Si t'agarre, el Bollywood de Els Flamencs, Las Vegas de El Comerç o el lejano oeste de Els Casats Aspenten.

Félix Rodríguez de la Fuente observando aves rapaces / INFORMACIÓN

Jornada final

Para hoy, último día de las fiestas, queda uno de los actos más vistosos, el monumental desfile de carrozas, que se iniciará en la calle Cronista Manuel Sánchez Buades y recorrerá las avenidas de Jaime I y La Rambla pasando por el ayuntamiento

Además, tendrá lugar la entrega de premios y una mascletá a las dos de la tarde a cargo de la pirotecnia Hermanos Caballer. Un gran castillo de fuegos artificiales pondrá el cierre a cuatro días de festejos.