Una megaobra para cambiar la red de agua que abastece a San Vicente... que es de los años 80

Un sistema hidráulico más moderno que sustituya una conducción de agua de finales de los años 80. El Gobierno central va a mejorar la red de suministro a San Vicente del Raspeig y la Zona Norte de Alicante, que afecta a unas 120.000 personas

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha adjudicado la redacción del proyecto de mejora del abastecimiento.

Se presentaron diez empresas y ha sido la sevillana Ayesa Ingeniería y Arquitectura la seleccionada, con un presupuesto de 393.480 euros. Tendrá 22 meses para elaborar el plan de construcción de una megaobra que se prevé que supere los 25 millones de euros.

En la actualidad, una conducción de fibrocemento ejecutada por la MCT a finales de los años 80 del pasado siglo permite elevar el agua hasta el depósito de San Vicente, según consta en el expediente publicado en la plataforma de contratación del estado.

La elevación y la tubería de impulsión son propiedad y explotadas por la Mancomunidad, al igual que el depósito, pero este está cedido a Aguas de Alicante.

La propuesta contemplada en el proyecto, en rojo / INFORMACIÓN

Parte del abastecimiento de la zona provenía de pozos y la Confederación Hidrográfica del Júcar aprobó en 2020 la declaración de sobreexplotación de seis masas de agua subterránea en el Vinalopó, lo que ha tenido como consecuencia la limitación de los derechos de extracción de manera progresiva hasta el año 2027.

Optimización

Debido a estas problemáticas, el ambicioso plan director de infraestructuras para la optimización del sistema de abastecimiento de la Mancomunidad, que engloba desde 2023 a 2050, ya recogía la actuación, que se ha activado con la adjudicación de la redacción.

Las obras proyectadas incluirían un nuevo bombeo para un caudal máximo de 2.400 m³/h y un nuevo depósito de reserva/regulación (40.000 m³) con todas sus instalaciones necesarias.

Además, serán necesarios unos 9 kilómetros de conducciones de transporte, la reparación y adecuaciones del depósito existente de Fontcalent y una nueva acometida para el depósito de San Vicente, según recoge el documento.

Inspecciones

Las actuaciones previstas cruzan varias áreas con posible presencia de hábitats de interés comunitario, por lo que será necesario realizar inspección de campo por especialistas ambientales para poder identificar posibles especies protegidas y plantear las medidas preventivas necesarias para minimizar cualquier afección.

La MCT abastece de agua en alta captación, tratamiento, conducción y almacenamiento en depósitos de reserva a 80 municipios de las provincias de Murcia (43), Alicante (35) y Albacete (2). Supone una población de 2,5 millones de personas que puede superar los tres millones en verano.